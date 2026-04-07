Une fois de plus… Les supporters du Real Madrid s'en prennent à Vinícius

Les supporters du Real Madrid se sont à nouveau retournés contre Vinícius Júnior, joueur de l'équipe royale, lors du match contre le Bayern Munich en Ligue des champions.

Le Bayern s'est imposé face au Real lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions ce soir, sur le score de 2-1. Le Colombien Luis Díaz a ouvert le score à la 41e minute, suivi par Harry Kane 20 secondes après le début de la seconde mi-temps, tandis que les Merengues sont revenus dans la partie grâce à un but de Kylian Mbappé à la 74e minute.

Le journal « Mundo Deportivo » a indiqué que Vinícius avait de nouveau entendu les sifflets des supporters du Bernabéu, ce qui n’est pas une nouveauté pour le Brésilien et les supporters du Real Madrid.

Tout a commencé en deuxième mi-temps, alors que l'équipe d'Arbeloa était menée 0-2 et que les tribunes attendaient une réaction des joueurs.

C'est ce que l'équipe a tenté de faire, mais sans grand succès... C'est alors que Vinícius a entendu les huées du public.

Le Brésilien a tenté de percer la défense, mais il a perdu le ballon, et son comportement n'était pas irréprochable, ce qui a poussé les supporters du Bernabéu à le huer.

Le Brésilien a également entendu des sifflets provenant des tribunes lors d'autres actions de Vinícius, qui a tenté de faire taire ces sifflets avec ses dribbles habituels, mais aucun de ces dribbles n'a donné lieu à une occasion dangereuse.

Mais la véritable colère a éclaté à la 60e minute lorsqu'il s'est vu offrir une occasion évidente de marquer, ce qui aurait porté le score à 1-2, mais il a gâché son face-à-face avec Neuer.

Les sifflets de désapprobation ont poursuivi Vinícius Júnior pendant le mandat de l'ancien entraîneur de l'équipe, Xabi Alonso, alors que leurs relations étaient très tendues, avant que les choses ne se calment entre le joueur brésilien et les supporters du Real Madrid par la suite.

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