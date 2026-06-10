Une faille dans le dispositif de sécurité menace l’intégrité des joueurs argentins durant la Coupe du monde

Une faille de sécurité a permis la fuite des données des passeports de l’ensemble des joueurs de l’équipe d’Argentine, dont la star de l’Inter Miami et légende du FC Barcelone Lionel Messi, à la veille du match amical de préparation à la Coupe du monde 2026 face à l’Islande, mardi.

Les numéros de passeport, qui devaient être masqués avant la diffusion de la liste officielle auprès des médias et du public, ont été diffusés sans aucune occultation au stade Jordan-Hare, en Alabama, selon l’agence Reuters.

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L’Argentine a battu l’Islande 3-0 lors d’une rencontre marquée par le retour de Messi, auteur d’un penalty deux minutes après son entrée en jeu.

À 38 ans et 11 mois, il devient le buteur le plus âgé de l’histoire de l’Albiceleste, devançant de deux mois Ángel Labruna, détenteur du record depuis 1957.

Tenante du titre mondial, l’Argentine figure dans le groupe J, en compagnie de l’Algérie, de la Jordanie et de l’Autriche.