Malgré le grand niveau de satisfaction régnant au sein du FC Barcelone quant au travail réalisé par l'Allemand Hansi Flick, la direction du club catalan n'en oublie pas pour autant de penser à l'avenir et garde un œil sur plusieurs entraîneurs susceptibles de convenir pour diriger l'équipe dans les années à venir.

Dans ce contexte, le nom d'un ancien joueur formé au club est fortement revenu dans les couloirs du Barça, l'Espagnol Cesc Fàbregas ayant attiré l'attention par ce qu'il propose avec le Côme italien, devenant ainsi, selon les rapports, l'un des principaux candidats à la succession de Flick à l'avenir.

Flick traverse une période de stabilité au sein du Barça, après que l'entraîneur allemand a réussi à imprimer une empreinte claire sur l'équipe depuis sa prise de fonctions, la menant à retrouver son rang parmi les grands du football européen.

La direction du Barça affirme sa pleine satisfaction quant au travail de Flick, qui a pris les rênes de l'équipe dans le but de la ramener au sommet du football espagnol et européen. Il a d'ailleurs déjà remporté deux titres en Liga, et est parvenu à bâtir une équipe dotée des atouts nécessaires pour rivaliser sérieusement en Ligue des champions et ramener la coupe continentale dans les vitrines du club catalan.

Flick bénéficie d'une confiance totale de la part du conseil d'administration du Barça, qui souhaite toujours le voir rester à la tête du staff technique, d'autant plus que son contrat actuel court jusqu'en 2028, avec une option permettant de le prolonger d'une saison supplémentaire.

Pour cette raison, il n'existe pour l'heure aucune démarche interne concrète visant à chercher un successeur à l'entraîneur allemand, ni aucun plan immédiat pour le remplacer.

Le Barça pense à l'avenir

Mais l'absence de volonté actuelle de changer d'entraîneur ne signifie pas que le Barça a fermé la porte à toute réflexion sur l'avenir. La direction du club catalan continue de surveiller plusieurs entraîneurs dont les idées pourraient correspondre à la philosophie du Barça, en particulier ceux qui possèdent la capacité de faire progresser les joueurs et de proposer un football en adéquation avec l'identité du club.

Parmi les noms qui commencent à susciter un intérêt manifeste figure Cesc Fàbregas, ancien joueur du Barça et actuel entraîneur du Côme italien.

Depuis qu'il a rejoint le projet de Côme il y a environ trois ans, Fàbregas a joué un rôle central dans la progression remarquable du club italien, après avoir contribué à le mener lors d'une ascension notable, de la deuxième division jusqu'à la participation à la Ligue des champions.

Ce succès n'est pas passé inaperçu auprès des grands clubs européens, qui ont commencé à suivre de près l'évolution, sur le banc, de l'ancien milieu de terrain espagnol.

Mais ce qui a attiré l'intérêt du Barça pour Fàbregas ne tient pas seulement aux résultats obtenus avec Côme, mais aussi à la manière dont il gère son équipe et aux principes sur lesquels il s'appuie dans son travail.

Selon le journal « Sport » catalan, le nom de Fàbregas fait désormais l'objet d'un large consensus au sein du conseil d'administration du Barça, qui voit en lui un entraîneur possédant de nombreuses qualités correspondant à l'identité du club.

Les dirigeants du Barça apprécient le style de jeu de Fàbregas et sa façon de préparer les matches, ainsi que sa capacité à faire progresser les joueurs et à leur donner une plus grande valeur technique.

Les chiffres révèlent l'ampleur de la progression qu'a connue le projet de Côme durant la présence de Fàbregas, les rapports faisant état d'une hausse de la valeur marchande totale des joueurs de l'équipe, passée d'environ 31 millions d'euros à quelque 535 millions d'euros durant la période où il a pris ses fonctions.

Cette progression a valu à Fàbregas une estime croissante au sein du Barça, qui a commencé à le considérer comme l'une des principales options possibles pour succéder à Flick à l'avenir, si l'entraîneur allemand décidait finalement de quitter le club.

Un message clair du Barça

Selon les mêmes rapports, le Barça ne s'est pas contenté d'observer Fàbregas de loin, mais a bel et bien pris des mesures susceptibles de renforcer ses chances de revenir au club à l'avenir.

D'après ce qu'a rapporté le journal « Sport », l'une des personnalités éminentes du Barça a adressé un message clair à Fàbregas : s'il décidait de mettre un terme à son aventure avec Côme à l'avenir, il devrait prendre contact avec le club catalan avant d'étudier toute autre offre qui pourrait lui parvenir.

Cette démarche révèle l'ampleur de l'estime dont bénéficie Fàbregas au sein du Barça, malgré l'absence de toute action actuelle visant à le recruter, alors que Flick reste à la tête du staff technique et que la direction lui accorde une confiance totale en ses capacités.

Il semble que le Barça ait déjà commencé à ouvrir la porte à un scénario qui pourrait ramener Fàbregas au club où il a construit une grande partie de sa carrière de joueur, mais cette fois dans un rôle totalement différent.

Fàbregas a porté le maillot du Barça en tant que joueur ; or, si le souhait catalan se concrétise à l'avenir, il pourrait revenir au « Camp Nou » comme entraîneur de l'équipe première.

Il n'existe, à l'heure actuelle, aucun plan urgent pour mettre en œuvre ce scénario, mais le nom de Fàbregas est désormais fortement présent dans les calculs futurs du club, après qu'il a réussi à faire ses preuves sur le plan de l'entraînement avec Côme.

Par conséquent, le Barça ne cherche pas actuellement un remplaçant à Flick, mais il semble soucieux de garder ouverte l'option Fàbregas, en prévision du jour où le club pourrait avoir besoin d'un nouvel entraîneur.

Alors que Flick continue de diriger le Barça et d'atteindre les objectifs de la direction, le club surveille de près la progression de Fàbregas, dans l'attente de ce que les prochaines années pourraient apporter comme évolutions, et peut-être en vue du retour d'un enfant du club au Barça, mais cette fois depuis le poste de directeur technique.