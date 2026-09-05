Vincent Kompany, l'entraîneur du Bayern Munich, a expliqué pourquoi Harry Kane et Michael Olise n'ont pas débuté comme titulaires lors du match nul et vierge face à Schalke, ce samedi, dans le cadre de la deuxième journée du championnat d'Allemagne.

Kompany a déclaré, lors de propos tenus en conférence de presse après la rencontre : « C'était tout simplement une décision rationnelle. Ils sont revenus très, très tardivement de vacances, et le match face à Osnabrück leur a coûté beaucoup d'énergie. »

Il a poursuivi : « La priorité était qu'ils soient disponibles pour ce match (celui d'Osnabrück), car il s'agissait d'une confrontation en Coupe d'Allemagne. Ensuite, je devais prendre une décision au sujet du match d'aujourd'hui. Ils ne sont toujours pas suffisamment prêts pour supporter une charge physique complète. C'était une décision rationnelle. »

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Au sujet du résultat de la rencontre, l'entraîneur belge a déclaré : « Chaque match a sa propre histoire. Malheureusement, l'histoire du jour, c'est que nous n'avons pas réussi à marquer. Cela n'enlève rien à la prestation de Schalke. Ils se sont réellement battus avec force et ont bien fermé les espaces. »

Il a ajouté : « D'un autre côté, le pressing que nous avons exercé était exceptionnel aujourd'hui, et nous ne les avons pas laissés se créer la moindre occasion. Nous avons également créé de nombreuses occasions nettes face à une défense regroupée, il y a donc aussi des éléments positifs. »

Kompany a poursuivi : « Au final, le résultat est ce qu'il est. Au Bayern Munich, tu ne peux être heureux que si tu gagnes. »

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