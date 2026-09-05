« Une décision rationnelle » : Kompany justifie la mise sur le banc de Kane et Olise

Vincent Kompany, l'entraîneur du Bayern Munich, a expliqué pourquoi Harry Kane et Michael Olise n'étaient pas titulaires lors du match nul et vierge face à Schalke, ce samedi, dans le cadre de la deuxième journée du championnat d'Allemagne.

Kompany a déclaré, dans des propos tenus à la presse après la rencontre : « C'était tout simplement une décision rationnelle. Ils sont rentrés très, très tard de vacances, et le match d'Osnabrück leur a coûté beaucoup d'énergie. »

Il a poursuivi : « La priorité était qu'ils soient disponibles pour ce match (celui d'Osnabrück), car il s'agissait d'une confrontation en Coupe d'Allemagne. Ensuite, je devais prendre une décision concernant le match d'aujourd'hui. Ils ne sont pas encore prêts comme il faut pour assumer une charge physique complète. C'était une décision rationnelle. »

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Au sujet du résultat de la rencontre, l'entraîneur belge a déclaré : « Chaque match a sa propre histoire. Malheureusement, l'histoire aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas réussi à marquer. Cela n'enlève rien à la performance de Schalke. Ils se sont vraiment battus avec force et ont bien fermé les espaces. »

Il a ajouté : « D'un autre côté, le pressing que nous avons exercé était exceptionnel aujourd'hui, et nous ne leur avons laissé créer aucune occasion. Nous avons également créé de nombreuses occasions nettes face à une défense regroupée, il y a donc aussi des points positifs. »

Kompany a poursuivi : « Au final, le résultat est ce qu'il est. Au Bayern Munich, on ne peut être heureux que si l'on gagne. »

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