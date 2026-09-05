Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Vincent KompanyGetty Images
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduit par

« Une décision rationnelle » : Kompany justifie la mise sur le banc de Kane et Olise

Schalke 04 vs Bayern Munich
Schalke 04
Bayern Munich
Bundesliga
Bayern Munich vs Bodoe/Glimt
Bodoe/Glimt
Ligue des Champions
V. Kompany
H. Kane
M. Olise
Allemagne
Norvège
Belgique
Angleterre
France

L'entraîneur belge a mis en lumière quelques points positifs

Vincent Kompany, l'entraîneur du Bayern Munich, a expliqué pourquoi Harry Kane et Michael Olise n'étaient pas titulaires lors du match nul et vierge face à Schalke, ce samedi, dans le cadre de la deuxième journée du championnat d'Allemagne.

Kompany a déclaré, dans des propos tenus à la presse après la rencontre : « C'était tout simplement une décision rationnelle. Ils sont rentrés très, très tard de vacances, et le match d'Osnabrück leur a coûté beaucoup d'énergie. »

Il a poursuivi : « La priorité était qu'ils soient disponibles pour ce match (celui d'Osnabrück), car il s'agissait d'une confrontation en Coupe d'Allemagne. Ensuite, je devais prendre une décision concernant le match d'aujourd'hui. Ils ne sont pas encore prêts comme il faut pour assumer une charge physique complète. C'était une décision rationnelle. »

À lire aussi

Une évaluation catastrophique : le « recalage » de l'arbitre du match Real Madrid - Betis

Mourinho : j'ai cru que le joueur du Betis était mort devant le banc de touche

Au sujet du résultat de la rencontre, l'entraîneur belge a déclaré : « Chaque match a sa propre histoire. Malheureusement, l'histoire aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas réussi à marquer. Cela n'enlève rien à la performance de Schalke. Ils se sont vraiment battus avec force et ont bien fermé les espaces. »

Il a ajouté : « D'un autre côté, le pressing que nous avons exercé était exceptionnel aujourd'hui, et nous ne leur avons laissé créer aucune occasion. Nous avons également créé de nombreuses occasions nettes face à une défense regroupée, il y a donc aussi des points positifs. »

Kompany a poursuivi : « Au final, le résultat est ce qu'il est. Au Bayern Munich, on ne peut être heureux que si l'on gagne. »

Vous pouvez discuter plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora ».

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google