Une décision arbitrale cruciale… Enzo Fernández a-t-il échappé à l’expulsion face à l’Angleterre ?

Le match opposant l'Angleterre à l'Argentine en demi-finale de la Coupe du monde 2026 a été marqué, dès la 12e minute, par une action très discutée.

La première période a été marquée par une lutte physique intense sur l’ensemble de la pelouse, et l’Argentin Enzo Fernández a fauché l’Anglais Anderson d’un tacle appuyé.

Les joueurs anglais ont réclamé l’expulsion de l’Argentin, mais l’arbitre américain Ismail Al-Fath n’a pas donné suite à leur demande.

Le réseau « Archivo Far », spécialisé dans l’analyse des décisions arbitrales, a réagi sur son compte « X » : « Ce qui s’est passé suffit-il pour infliger un carton rouge direct à Enzo après son tacle sur Anderson ? »

Elle précise : « Le joueur argentin saute sur son homologue anglais et le frappe avec son bras entre le dos et la tête. »

Conclusion de l’analyse : « Même si l’Argentin prend un risque, l’impact n’est pas suffisamment violent pour être qualifié d’usage excessif de la force, donc pas de carton rouge. »







