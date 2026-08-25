Le club portugais du Benfica a renouvelé son intérêt pour le recrutement de l'arrière gauche marocain Soufiane El Karouani avant la fermeture du mercato estival en cours, sans toutefois avoir présenté d'offre officielle jusqu'à présent au club saoudien d'Al-Qadisiyah, avec lequel le joueur de 25 ans est lié par un contrat courant jusqu'en 2029, alors que des obstacles compromettent sa participation régulière avec l'équipe.

Selon le journal portugais « A Bola », la direction du Benfica s'est renseignée sur la situation d'El Karouani, qui avait rejoint Al-Qadisiyah à l'expiration de son contrat avec le club néerlandais d'Utrecht, après avoir été une cible de plusieurs grands clubs, dont le Benfica, le Sporting Lisbonne et Porto.

La star marocaine suscite l'intérêt des clubs grâce à ses performances offensives remarquables : lors de la saison 2025-2026, il a disputé 50 matches avec Utrecht, inscrivant 4 buts et délivrant 18 passes décisives.

Des rapports de presse saoudiens ont indiqué qu'El Karouani rencontre des difficultés d'adaptation et n'a disputé aucun match officiel jusqu'à présent ; il a même été écarté des feuilles de match. Cette crise est liée aux règlements du championnat saoudien, qui imposent un maximum de 8 joueurs étrangers seulement dans la feuille de match, alors qu'Al-Qadisiyah compte 14 joueurs étrangers dans ses rangs, parmi lesquels Julian Weigl, l'international portugais Otavio et le Néerlandais Tijjani Reijnders, arrivé récemment de Manchester City, ce qui accentue la pression pour se séparer de ses services, la direction du club étudiant les deux options d'une vente définitive ou d'un prêt.

L'entraîneur Marco Silva cherche à renforcer le flanc gauche afin qu'El Karouani constitue une option immédiate et directe aux côtés du Suédois Samuel Dahl et du jeune José Neto (18 ans), bien que la direction du Benfica ait plusieurs options sur son radar et étudie toutes les alternatives avant de franchir une étape officielle.

Bien que le contrat d'El Karouani, courant jusqu'en 2029, et son salaire élevé, avoisinant les 7 millions d'euros par an, compliquent la tâche sur le plan financier pour les clubs portugais, son absence de compétition et la surcharge de l'effectif d'Al-Qadisiyah en joueurs étrangers laissent la porte ouverte à la conclusion de l'affaire dans les tout derniers instants du mercato.