La campagne de signatures lancée par des milliers de supporters et de suiveurs a de nouveau mis en lumière le prix « Princesse des Asturies » du sport que Lionel Messi a remporté en 2020, alors que les récents comportements et attitudes de la star argentine ont provoqué la colère du public.

Les agissements de Messi ont poussé certains supporters à réclamer qu'il soit déchu de ce prix, au motif qu'il ne respecterait pas les valeurs de conduite exemplaire, d'esprit sportif et de fair-play que promeut cette prestigieuse distinction, qu'il avait obtenue en hommage à sa carrière sportive inspirante et à sa participation à l'initiative « Ensemble à la maison » lancée par le FC Barcelone pour soutenir les catégories touchées durant la pandémie de coronavirus, selon les informations rapportées par le réseau espagnol « Onda Cero ».

Cette campagne populaire intervient au moment où les milieux sportifs s'interrogent sur la possibilité de retirer officiellement le prix à un joueur de la stature de Messi, qui a ajouté par la suite d'autres Ballons d'Or pour porter son total à huit trophées, ce qui fait de lui le joueur le plus titré de l'histoire dans cette catégorie.

Toutefois, l'analyse juridique des règlements de la fondation « Princesse des Asturies » indique que l'affaire n'est pas aussi simple que l'imaginent les demandeurs : les règlements officiels se limitent en effet à organiser les mécanismes de nomination, à la sélection des comités et à l'annonce des lauréats, sans comporter le moindre article ou la moindre procédure spécifique permettant d'annuler ou de retirer le prix après son attribution officielle.

En plus de quatre décennies depuis la création du prix en 1981, la fondation n'a enregistré aucun précédent de retrait de la distinction à une personnalité ou à une institution, bien que certains anciens lauréats aient été confrontés à des controverses et à des polémiques médiatiques et culturelles après leur consécration.

Pour le confirmer, les pétitions populaires et les signatures électroniques, quel que soit leur nombre, n'ont aucune valeur juridiquement contraignante, et la décision reste exclusivement entre les mains de la direction de la fondation elle-même, laquelle n'a jamais soumis l'option d'un revirement ou d'une déchéance à un débat public, ce qui fait du retrait du prix à Messi une hypothèse à écarter et dénuée de tout fondement réglementaire à l'heure actuelle.