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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Une ancienne star du Real avoue la vérité : les problèmes sont sans solution depuis deux ans et demi

Atlético Madrid vs Real Madrid
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J. Mourinho
Espagne

Mourinho n'applique pas sa philosophie habituelle avec le Real Madrid

Une atmosphère de perplexité totale règne autour du Real Madrid, après un début de saison modeste, qui pourrait ébranler le projet colossal mené par Florentino Pérez.

Le Real Madrid occupe la quatrième place au classement de la Liga, avec 15 points, après 7 journées disputées.

Álvaro Benito, ancienne star du Real Madrid, s'est montré très tranchant dans son analyse de ce qui arrive au club madrilène, notamment après la défaite dans le derby sur le score de 2-1 face à l'Atlético.

Le journal Sport a publié les déclarations d'Álvaro Benito, faites à la radio Cadena SER, où il a déclaré : « Ici, la réflexion doit être bien plus profonde. Si tu vois les mêmes problèmes sur le terrain depuis deux ans et demi, c'est que la nature de ces problèmes est exactement la même. »

Il a insisté : « Nous ne constatons aucun changement avec les entraîneurs, malgré la différence de personnalité de chacun d'entre eux. Le problème est donc bien plus profond. N'est-ce pas ? C'est ce que je dis. »

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Álvaro Benito a ajouté : « Les problèmes persistent depuis deux ans et demi, et rien n'a été résolu. Tu peux gagner. Par exemple, tu as gagné le dernier match face à Elche, mais l'impression que laisse l'équipe sur le plan collectif, c'est que les mêmes problèmes se répètent. »

Il a poursuivi : « Nous pouvions tous nous attendre à ce que, sauf événement exceptionnel, en venant au stade Metropolitano tu verrais ce que nous avons déjà vu. Tu pouvais gagner ou perdre, mais je ne parle pas de la défaite ou de la victoire, car le chemin qui mène au résultat peut emprunter des trajectoires différentes. »

Il a souligné : « Si Cuti Romero avait été expulsé en première période, tu aurais peut-être même pu remporter le match. Je parle de l'impression collective, de l'idée de jeu, de ce que tu proposes, et des joueurs que tu vas aligner dans le onze de départ dans la plupart des matchs. »

L'ancien joueur a expliqué que l'entraîneur José Mourinho n'applique pas sa philosophie bien connue avec le Real Madrid, ce qui pourrait être fatal pour une équipe qui a besoin d'un système clair pour jouer sur les contre-attaques.

Il a fait remarquer : « Historiquement, Mourinho s'appuie sur un bloc défensif médian très solide, une équipe aux lignes resserrées, un pressing féroce, la récupération du ballon puis une attaque directe et rapide. Excellent, ce style serait idéal pour le Real, compte tenu des caractéristiques des joueurs qu'il possède, mais le problème est que nous ne voyons pas cela. »

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