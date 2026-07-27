Le transfert probable de Yan Diomandé au Real Madrid représente désormais une menace directe pour les ambitions du Barça de recruter l'attaquant kosovar Vesnik Aslani, la vedette du club allemand de Hoffenheim, après que Leipzig a lié son sort à l'avenir du joueur ivoirien dans une opération imbriquée qui pourrait priver les Blaugrana de leur première cible offensive.

Selon le journal espagnol « As », Leipzig est déterminé à recruter Aslani, âgé de 23 ans, comme remplaçant direct de Diomandé en cas de conclusion du transfert de ce dernier vers la capitale espagnole. Un scénario qui place le Barça dans une position extrêmement délicate, d'autant que le club catalan considère l'attaquant kosovar comme le remplaçant idéal de Ferran Torres.

Le tableau se complique davantage avec l'accélération des négociations entre le Real Madrid et Leipzig au sujet de Diomandé, le club madrilène cherchant à boucler l'affaire dans les prochains jours. Cela signifie que Leipzig se déplacera immédiatement pour activer la clause libératoire du contrat d'Aslani avec Hoffenheim, d'un montant de 29 millions d'euros, ce qui fermerait définitivement la porte au Barça.

Les Blaugrana font face à une course effrénée contre la montre. Ils doivent d'abord régler l'avenir de Ferran Torres, devenu incertain avec le club malgré sa belle performance en finale de la Coupe du monde 2026, compte tenu de ses hésitations à prolonger son contrat qui expire dans un an, dans un contexte de fort intérêt du Paris Saint-Germain et de l'Atlético de Madrid, avant de se tourner officiellement vers Aslani.

Bien qu'Aslani ait donné son accord de principe pour rejoindre Leipzig, l'attaquant kosovar, auteur de 11 buts et de 8 passes décisives avec Hoffenheim en 35 matches la saison dernière, temporise avant de prendre sa décision finale, dans l'attente d'une offre officielle du Barça, un signe évident de sa préférence pour un transfert au Camp Nou si le club catalan formulait une offre concrète.

Mais le plus gros problème réside dans le fait que Leipzig exerce une forte pression sur le joueur pour qu'il fixe sa position, d'autant que le club allemand veut sécuriser le remplaçant avant d'autoriser Diomandé à partir pour Madrid. Cela signifie que la fenêtre d'opportunité pour le Barça se rétrécit dangereusement à chaque heure qui passe.

Cette équation complexe place la direction du Barça devant deux choix difficiles : soit accélérer le règlement du dossier Torres et se tourner immédiatement vers Aslani avec une offre officielle, soit risquer de perdre sa cible offensive prioritaire en cas de réussite du Real Madrid dans le recrutement de Diomandé et de mouvement rapide de Leipzig pour boucler l'affaire du remplaçant.