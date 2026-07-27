Le possible transfert de Yan Diomandé au Real Madrid représente désormais une menace directe pour les ambitions du Barça de recruter l'attaquant kosovar Vjosa Aslani, star du club allemand de Hoffenheim, après que Leipzig a lié son sort à l'avenir du joueur ivoirien dans une opération enchevêtrée qui pourrait priver les Blaugrana de leur première cible offensive.

Selon le journal espagnol « AS », le club allemand de Leipzig est déterminé à recruter Aslani, âgé de 23 ans, comme remplaçant direct de Diomandé en cas d'aboutissement du transfert de ce dernier vers la capitale espagnole, un scénario qui place le Barça dans une position très délicate, d'autant que le club catalan considère l'attaquant kosovar comme le remplaçant idéal de Ferran Torres.

Le tableau se complique davantage avec l'accélération des négociations entre le Real Madrid et Leipzig au sujet de Diomandé, la Maison Blanche cherchant à conclure l'opération dans les prochains jours, ce qui signifie que Leipzig s'activera immédiatement pour activer la clause libératoire du contrat d'Aslani avec Hoffenheim, d'un montant de 29 millions d'euros, ce qui fermerait définitivement la porte au Barça.

Les Blaugrana font face à une course effrénée contre la montre, car ils doivent d'abord régler l'avenir de Ferran Torres, devenu incertain au sein du club malgré sa prestation étincelante lors de la finale de la Coupe du monde 2026, dans un contexte d'hésitation à prolonger son contrat qui expire dans un an, alors qu'il suscite un vif intérêt du Paris Saint-Germain et de l'Atlético de Madrid, avant de pouvoir se tourner officiellement vers Aslani.

Malgré l'accord de principe d'Aslani pour rejoindre Leipzig, l'attaquant kosovar, qui a inscrit 11 buts et délivré 8 passes décisives avec Hoffenheim en 35 matchs la saison dernière, temporise avant de prendre sa décision finale, dans l'attente d'une offre officielle du Barça, signe clair de sa préférence pour un transfert au Camp Nou si le club catalan présente une offre concrète.

Mais le plus gros problème réside dans le fait que Leipzig fait fortement pression sur le joueur pour qu'il clarifie sa situation, d'autant que le club allemand veut sécuriser son remplaçant avant d'autoriser Diomandé à partir pour Madrid, ce qui signifie que la fenêtre d'opportunité se réduit dangereusement pour le Barça à chaque heure qui passe.

Cette équation complexe place la direction du Barça face à deux choix difficiles : soit accélérer le règlement du dossier Torres et se tourner immédiatement vers Aslani avec une offre officielle, soit prendre le risque de perdre sa cible offensive la plus importante en cas de succès du Real Madrid dans le recrutement de Diomandé et d'un mouvement rapide de Leipzig pour boucler l'opération de son remplaçant.