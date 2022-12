Un transfert de Cristiano Ronaldo à Chelsea ? William Gallas tranche !

Chelsea est une possible destination pour Cristiano Ronaldo. L'ancien défenseur des Blues a donné son avis sur cette option.

La Coupe du monde 2022 terminée, le feuilleton Cristiano Ronaldo va pouvoir reprendre de plus belle. Libre de tout contrat depuis la résiliation de son contrat avec Manchester United suite à un commun accord entre le club et le joueur, l'international portugais ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait, mais les rumeur sont nombreuses concernant son avenir.

La piste menant à l'Arabie Saoudite a été la plus mentionnée durant toute la Coupe du monde, Al-Nassr ayant offert un véritable pont d'or à Cristiano Ronaldo, tandis que des rumeurs l'envoyant en MLS ou encore dans certains clubs en Europe sont également d'actualité. Le Portugais rêve toujours de disputer la Ligue des champions et de rejoindre un club européen pouvant lui permettre d'atteindre cette ambition.

"Chelsea ne marque pas beaucoup de buts"

Chelsea est l'un des clubs pouvant répondre à ses exigences et qui serait intéressé à l'idée de signer Cristiano Ronaldo. Ancien des Blues, William Gallas pense que le quintuple Ballon d'Or pourrait faire un travail utile à Stamford Bridge si les deux parties peuvent trouver un accord pour un contrat à court terme, comme il l'a avoué à Genting Casino.

"Chelsea doit acheter un attaquant. Ils doivent trouver le bon attaquant qui correspond au système. Je ne suis pas le seul à voir ce problème. Chelsea est dans une position où il ne marque pas beaucoup de buts, et Ronaldo pourrait le faire. Il aurait été difficile pour lui de rester sur le banc lors de la Coupe du monde, il a donc besoin de temps pour réfléchir afin d'éviter une situation similaire à celle qui s'est produite à Manchester United", a analysé le Français.

"Ronaldo peut faire du bon travail à Chelsea"

"S'il va à Chelsea, ce ne devrait être que jusqu'à la fin de la saison, mais je pense qu'il pourrait faire du bon travail là-bas", a ajouté William Gallas, favorable au transfert de Cristiano Ronaldo mais uniquement pour six mois. Autrement dit, l'ancien défenseur des Blues n'est pas fan à l'idée de voir le Portugais signer un contrat d'un an et demi au sein du club londonien.

La position de Chelsea dans le football mondial garantit qu'ils sont toujours sur le marché pour les meilleurs talents disponibles, et William Gallas pense que cela devrait également les amener dans la course pour la star du Borussia Dortmund Jude Bellingham : "Bellingham devrait aller à Chelsea. Ils ont besoin d'un milieu de terrain grand, fort et capable de jouer dans les deux sens".

"Bellingham, le joueur parfait pour Chelsea"

"Bellingham est un joueur parfait pour Chelsea et ils auraient dû le signer plus tôt. Maintenant, ce sera plus difficile car il a un lien avec Liverpool. Bellingham est l'avenir du football anglais et il a tout. Il a tout, et s'il continue comme ça, il sera le meilleur milieu de terrain d'Angleterre", a conclu William Gallas Chelsea se prépare pour un retour à la compétition après la pause de la Coupe du monde, l'équipe de Graham Potter devant accueillir Bournemouth en Premier League le 27 décembre.