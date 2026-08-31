Gabriel Jesus (29 ans) va renforcer l'attaque du Barça, le club cherchant à recruter un avant-centre expérimenté et de métier, après les départs de Ferran Torres et Robert Lewandowski.

Après avoir évolué à Manchester City et Arsenal, le Brésilien dispose d'une large expérience des grands rendez-vous, et ses prestations face au Real Madrid ont été particulièrement remarquables.

Selon le journal « Mundo Deportivo », lors de ses quatre précédents matches contre le Real Madrid, Gabriel Jesus a inscrit trois buts et délivré une passe décisive, avec un bilan de trois victoires et une défaite.

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Sa toute première confrontation avec le Real Madrid a eu lieu au stade Santiago-Bernabéu, et Gabriel Jesus a rapidement montré que ce genre de rencontres lui convenait parfaitement.

C'était le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions 2019/2020, où le Brésilien a inscrit le but de l'égalisation d'une tête après qu'Isco avait ouvert le score. De Bruyne a ensuite ajouté un but sur penalty pour porter le score à 2-1, et dans les dernières minutes, Jesus a aussi provoqué l'expulsion de Sergio Ramos par carton rouge, ce qui l'a privé de participer au match retour.

La rencontre suivante, à l'Etihad Stadium, a été bien meilleure pour Gabriel Jesus. À deux reprises où il a montré sa grande volonté de presser Varane, le Brésilien a délivré une passe décisive à Sterling pour l'ouverture du score, puis a inscrit le but de la victoire 2-1 d'une frappe maîtrisée, et cette prestation a été déterminante pour assurer la qualification en quart de finale.

Il a fallu deux saisons avant que Jesus ne retrouve le Real Madrid. Cette fois, c'était en demi-finale de la Ligue des champions de la saison 2021/22, et le Brésilien a poursuivi sa série de buts contre les Merengues.

Lors du match aller à l'Etihad Stadium, le natif de São Paulo a inscrit le deuxième but d'une frappe maîtrisée dans la surface de réparation, contribuant à la victoire 4-3.

Mais lors du match retour au stade Santiago-Bernabéu, Gabriel Jesus n'est pas parvenu à marquer, tandis que le Real Madrid a renversé le score.

Le Brésilien a joué 78 minutes et a quitté le terrain alors que le score était de 1-0, mais Rodrygo a contraint les deux équipes à disputer des prolongations d'une manière épique, et Benzema a parachevé le retour du Real Madrid en inscrivant un penalty.

Et en tant que joueur d'Arsenal, il aurait dû affronter le Real Madrid en quart de finale de la Ligue des champions de la saison 2024/25, mais il n'a pas pu participer en raison d'une rupture du ligament croisé antérieur de son genou gauche. Malgré cela, Arsenal a éliminé le Real Madrid en remportant les deux matches (3-0 et 2-1).

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Alors que Jesus attend l'annonce officielle de son arrivée au Barça, il cherchera à réitérer ses performances remarquables face au Real Madrid. Jusqu'ici, le Brésilien a constitué un véritable cauchemar pour la Maison Blanche.