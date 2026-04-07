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Hussein Hamdy

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Un retour remarqué et trois absents… Arbeloa dévoile la composition du Real Madrid pour le match contre le Bayern Munich

A. Arbeloa
D. Ceballos
Real Madrid
Bayern Munich
Ligue des Champions
Espagne
Allemagne

Al-Maliki cherche à se faire une place dans le carré d'or

Alvaro Arbeloa, l'entraîneur du Real Madrid, a dévoilé la composition de son équipe pour le match contre le Bayern Munich, ce mardi, au stade Santiago Bernabéu, à l'occasion du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

Parmi les choix d'Arbeloa, on note l'absence de Thibaut Courtois, Ferland Mendy et Rodrygo Goes, blessés, tandis que le Real Madrid a récupéré les services du milieu de terrain Dani Ceballos.

Voici la liste complète des joueurs du Real Madrid pour le match contre le Bayern Munich :

Gardiens : Lunin - Fran González - Javi Navarro.

Défense : Carvajal - Militão - Alaba - Trent - Asensio - Carreras - Fran García - Rüdiger - Hoesen.

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Milieu de terrain : Bellingham - Camavinga - Valverde - Tchouameni - Arda Güler - Dani Ceballos - Thiago.

Attaque : Vinícius Júnior - Kylian Mbappé - Gonzalo García - Ibrahim Díaz - Mastanuto.

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