Un retour remarqué et cinq absents dans la composition du Real Madrid pour le match contre Majorque

Alvaro Arbeloa, l'entraîneur du Real Madrid, a dévoilé la composition de son équipe pour le match contre le Real Majorque, prévu demain samedi, dans le cadre de la 30e journée de la Liga.

Parmi les choix d'Arbeloa, on note l'absence de Thibaut Courtois, Ferland Mendy, Rodrygo Goes et Dani Ceballos pour cause de blessure, ainsi que celle de Fede Valverde, suspendu.

En revanche, le Real Madrid a récupéré les services du défenseur brésilien Éder Militão après une longue absence pour blessure.

Voici la liste complète du Real Madrid pour le match contre Majorque :

Gardiens : Lunin - Fran González - Javi Navarro.

Défense : Carvajal - Militão - Alaba - Trent - Asensio - Carreras - Fran García - Rüdiger - Hoesen

Milieu de terrain : Bellingham - Camavinga - Tchouameni - Arda Güler - Manuel Ángel - Palacios - Thiago.

Attaque : Vinícius Júnior - Mbappé - Gonzalo - Ibrahim Díaz - Mastantuno.

Le Real Madrid occupe la deuxième place du classement de la Liga avec 69 points, à 4 points de Barcelone, deuxième, tandis que Majorque est 18e avec 28 points.



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