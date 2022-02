Une soirée spéciale exigeait une célébration spéciale, et Jürgen Klopp n'était pas prêt à décevoir. Nous sommes maintenant habitués aux pitreries de l'entraîneur de Liverpool devant le Kop, mais nous l'avons rarement vu comme ça. Une performance cinq étoiles et une victoire avec six buts marqués ont attiré pas moins de huit poignées de main du manager, ainsi qu'un sourire qui aurait pu illuminer tout le Merseyside.

"Je me suis un peu emporté", a admis Klopp après avoir vu son équipe réduire Leeds United en bouillie à Anfield mercredi soir, mais nous pouvons lui pardonner, n'est-ce pas ? Il s'agit de la plus large victoire à domicile des Reds en championnat depuis septembre 2007, de leur neuvième d'affilée toutes compétitions confondues et d'une victoire qui réduit l'écart avec Manchester City en tête de la Premier League à seulement trois points.

Liverpool insaisissable

Il est difficile de ne pas se laisser emporter par Liverpool en ce moment, et il était difficile de ne pas voir la célébration de Klopp ici, et la réponse qu'elle a suscitée de la part de ses supporters, comme un signe que c'est un manager, une équipe, un club et une fanbase qui croit que des choses spéciales vont arriver. Pourquoi ne le feraient-ils pas ? En jouant comme ça, qui doivent-ils craindre ? Pas City, avec qui une confrontation en avril à l'Etihad se profile, et certainement pas Chelsea, qui les attend en finale de la Carabao Cup dimanche à Wembley.

Liverpool a déjà un pied en quart de finale de la Ligue des champions et aucune des équipes de l'élite européenne ne veut les affronter en ce moment. Ils ont l'air d'une équipe parfaitement à l'aise avec elle-même, confiante et soudée, capable de gagner des matchs par tous les moyens. Si vous avez envie de vous battre, ils vous feront face. Si vous voulez rester bas, ils trouveront un moyen de passer.

Et si vous voulez sortir et tenter votre chance, il y a de fortes chances que vous obteniez ce que Leeds a obtenu ici. Vous êtes battu. Partout où vous regardez, il y a des démonstrations de force. Liverpool a fait sept changements contre Norwich le week-end dernier et six contre Leeds, mais vous ne l'auriez jamais su. L'intensité était la même, la qualité était la même et le résultat aussi. Peu importe qui Klopp met en place en ce moment, et peu importe qui il fait sortir du banc, ils sont en forme, en feu et prêts à performer.

Une attaque de feu

Mohamed Salah, bien sûr, est le star de l'équipe et son meilleur buteur. L'Égyptien a porté son compteur à 27 buts en inscrivant deux penalties contre Leeds, et a ajouté une sublime passe décisive pour faire bonne mesure. Le total de 44 buts qu'il a atteint lors de sa première saison à Anfield, en 2017-18, semble bien à portée de main d'ici le mois de mai. Quelle idée effrayante ! Mais c'est loin d'être une affaire individuelle.

Liverpool possède désormais les trois meilleurs buteurs de Premier League avec Salah, Diogo Jota et Sadio Mané, et peut se targuer de posséder les trois meilleurs passeurs avec Salah, Trent Alexander-Arnold et Andy Robertson. Au total, ils ont marqué 106 buts toutes compétitions confondues, et ils ont maintenant gardé sept clean sheets lors de leurs 10 derniers matchs, ne concédant que trois fois. Que peut-on souhaiter de plus pour une équipe ? Qu'il s'agisse des joueurs principaux ou de l'équipe de soutien, tout le monde connaît le scénario.

L'équipe de Klopp n'a jamais été aussi forte, peut-être même la plus forte du pays, et cette compétition a permis d'élever le niveau de jeu à un niveau remarquable. Et donc nous pouvons voir des choses spéciales sur une base hebdomadaire. Des choses comme Joel Matip, se déplaçant au milieu du terrain comme Steven Gerrard et finissant comme Robbie Fowler. Ce but est arrivé.

Liverpool 6-0 Leeds.



The gap to Manchester City closes to three points 👀 pic.twitter.com/68YOxIwrfW — GOAL (@goal) February 23, 2022

Nous voyons Thiago Alcantara, aussi en forme et aussi vif qu'il l'a été depuis son arrivée sur la Mersey, démontrer exactement pourquoi les fans des Reds n'ont pas cru à leur chance lorsqu'ils ont pu l'arracher au Bayern Munich. Quel spectacle quand l'Espagnol est dans ce genre de forme. Quel spectacle que celui de Salah, buteur suprême et créateur d'élite, mais toujours prêt à harceler, à presser et à chasser pour le bien de l'équipe.

L'article continue ci-dessous

Il en va de même pour Mané, qui fait la différence dans tous les sens du terme, tandis que la nouvelle recrue Luis Diaz semble être là depuis des années plutôt que des semaines. Une autre réussite pour l'équipe de recrutement du club. Il n'est pas étonnant que Klopp ait eu le sourire en sortant du tunnel mercredi soir. Il ne peut rien faire de mal en ce moment, et ses joueurs non plus. La clé maintenant est de s'assurer qu'ils ont quelque chose de réel à montrer pour cela en mai. Quelque chose d'argenté et de brillant. Un trophée.

Cependant, au vu des dernières données, la question n'est pas de savoir si Liverpool va remporter un trophée cette saison, mais plutôt combien. Un, deux, trois ou quatre ? Les huit coups de poing de Klopp mercredi dernier laissent penser qu'il les envisage tous. À commencer par celui de Wembley dimanche.