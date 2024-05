Un PSG remanié brise le rêve des Niçois

Le Paris Saint-Germain joue un mauvais tour aux Aiglons après s'être imposé à Nice, ce mercredi soir

Match en retard de la 32e journée de Ligue 1 ce mardi soir et ils 'agissait d'un math à enjeu. En cas de succès, les Aiglons pouvaient encore croire à une qualification en Ligue des champions face à un PSG déjà champion.

C'est pourtant Barcola qui ouvrait le score à la 18e minute. Lotomba manque son dribble devant sa surface et Barcola récupère le ballon. Après un relai avec Ruiz, l'attaquant se retrouve dans la surface et ajuste Bulka d'une frappe enroulée de l'intérieur du droit.

Barcola était encore décisif quelques instants plus tard. Le premier buteur de la rencontre part arrêté à gauche à la 23e minute et dépose Lotomba le long de la surface. Il entre dans celle-ci avant de centrer fort à ras de terre. Zague arrive lancé et conclut du droit au second poteau.

Nce allait néanmoins réduire l'écart à la demi-heure de jeu. Marquinhos manque sa relance. Dante remet pour Boga, qui résiste à la défense à l'entrée de la surface avant de décaler à droite Cho. L'attaquant reprend du gauche en première intention. Tenas plonge sur sa gauche mais ne peut qu'effleurer le ballon.

Les locaux allaient ensuite finir à 10 après l'exclusion de Bard dans le second acte et le score n'allait d'ailleurs plus évoluer malgré un poteau de Barcola. 1-2, Paris joue un mauvais tour aux Aiglons.