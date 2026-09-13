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FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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Un précieux cadeau pour le trio du Barça au stade des votes pour le Ballon d'Or

Ballon d'Or
Levante vs FC Barcelone
Levante
FC Barcelone
LaLiga
L. Yamal
P. Cubarsi
Rodri
Espagne

La date limite du vote est fixée au 28 septembre

Le Ballon d'Or, qui sera décerné le 26 octobre à Londres, est entré dans sa phase de vote après l'annonce, mardi dernier, par le magazine « France Football » et l'Union européenne de football, de la liste des trente nommés.

 Le jury est composé de 100 journalistes spécialisés issus des 100 meilleures nations au classement FIFA. La date limite du vote est fixée au lundi 28 septembre.

Le journal « Mundo Deportivo » écrit : « Ainsi, les résultats des matchs restants pourraient influencer les votants, même si les performances réalisées par l'équipe la saison dernière, couronnées par la victoire de l'Espagne en Coupe du monde, constituent le critère principal. »

 Les champions du monde Lamine Yamal, Rodri et Pau Cubarsí peuvent donc profiter des trois prochains matchs du Barça face à Levante (aujourd'hui), au Racing (mercredi 16 septembre) et à Séville (samedi 19 septembre) pour récolter davantage de voix.

Vous pouvez débattre des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de « Kooora ».

Les trois critères de vote pour le Ballon d'Or

Les critères établis par les organisateurs du Ballon d'Or sont clairs : premièrement, les performances individuelles à caractère décisif et impressionnant ; deuxièmement, les résultats collectifs et les titres remportés avec le club et la sélection nationale ; et troisièmement, l'élégance et le fair-play.

Le match Angleterre-Espagne en Ligue des nations, au stade de Wembley, le samedi 26 septembre, se déroule dans un délai extrêmement serré, puisqu'il précède la clôture du vote de seulement 48 heures.

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