Selon un rapport de kicker, un transfert d’El Khannouss à Newcastle United ne se concrétisera pas. Il est indiqué qu’un accord entre le club de Premier League et la star du VfB n’est actuellement pas en vue. Dernièrement, Foot Mercato avait rapporté que Newcastle réfléchissait à un transfert d’El Khannouss, puisque celui-ci correspondrait parfaitement au style de jeu du nouvel entraîneur Matthias Jaissle.

Selon kicker, El Khannouss misait plutôt sur le fait qu’un club encore plus grand d’outre-Manche se manifeste pour lui. Un retour en Angleterre, où il a joué en 2024/25 pour Leicester City, désormais tombé en troisième division, aurait globalement été dans un coin de sa tête. Mais Newcastle n’était peut-être pas assez attractif à ses yeux.

Si aucun des géants anglais ne se manifeste finalement pour El Khannouss d’ici à la fermeture du mercato estival mardi, le joueur de 22 ans devrait donc vraisemblablement passer aussi la saison 2026/27 à Stuttgart. Le VfB avait d’abord recruté El Khannouss en prêt en provenance de Leicester l’an dernier, avant d’officialiser fin mai son transfert définitif après la réalisation des conditions d’achat. Pour le Marocain, les Souabes, avec lesquels il a signé jusqu’en 2030, ont versé une indemnité de transfert totale de 18 millions d’euros.

Pourquoi Bilal El Khannouss pourrait-il semer le trouble au VfB Stuttgart ?

En ce qui concerne la profondeur de l’effectif pour une saison très chargée grâce à la Ligue des champions, un maintien d’El Khannouss serait certainement une bonne nouvelle pour Stuttgart. Cependant, El Khannouss serait mécontent de son statut actuel au sein du quatrième du dernier exercice de Bundesliga, ce qui expliquerait sans doute aussi ses envies de départ.

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Lors de l’entrée en lice en match officiel en Coupe d’Allemagne contre le Hansa Rostock (4-0) comme lors du début de la Bundesliga contre le FC Bayern Munich (1-5), El Khannouss est longtemps resté sur le banc et n’est entré à chaque fois que pour la fin de match, Tiago Tomas ayant eu la préférence de l’entraîneur Sebastian Hoeneß. Déjà, les derniers matches de la saison précédente s’étaient déroulés de manière insatisfaisante pour l’international marocain, puisqu’il n’avait notamment été que joker en finale de la Coupe d’Allemagne contre le Bayern (0-3). Lors du 2-2 contre l’Eintracht Francfort lors de la 34e journée de Bundesliga, il n’était même pas entré en jeu.

Jusqu’à peu avant Noël, El Khannouss avait encore le plus souvent été titulaire au VfB et s’était montré convaincant. Mais après son retour de la Coupe d’Afrique fin janvier, la situation du joueur offensif a changé et il a dès lors alterné entre le onze de départ et le banc.