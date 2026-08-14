Comme le montre un calcul du journal espagnol as, l’international espagnol champion du monde et d’Europe coûterait au total la coquette somme de 210 millions d’euros aux Catalans. Ce montant se compose de l’indemnité de transfert, de la commission des agents, du salaire et des primes.

Le quotidien part d’une indemnité de transfert de 80 millions d’euros, que ManCity devrait réclamer au minimum pour Rodri selon des informations concordantes de plusieurs médias. Selon les informations en circulation, les Skyblues auraient également rejeté la dernière offre du Barça, qui aurait été de 64 millions d’euros.

Les exigences salariales de Rodri s’élèveraient en revanche à au moins 15 millions d’euros nets, plus des primes. Si le joueur de 30 ans signe donc un contrat de quatre ans, ce qui serait courant dans le secteur au vu de son statut malgré son âge avancé, plus de 60 millions d’euros viendraient donc s’ajouter. L’écart restant jusqu’aux 210 millions supposés n’est pas détaillé plus précisément dans ce reportage.

Outre Rodri, le Barça continuerait également de courtiser les services de Julian Alvarez, pour lequel l’Atlético de Madrid réclamerait 150 millions d’euros. Dès lors, la question se pose de savoir comment ce club lourdement endetté depuis des années peut même se permettre de telles dépenses.

Barça : comment le FC Barcelone peut-il même se permettre de telles dépenses ?

D’une part, avec l’arrivée de Rodri, Frenkie de Jong, de nouveau blessé, pourrait aller voir ailleurs. Ferran Torres est quant à lui sur le point de rejoindre le PSG. D’autre part, deux gros salaires ont quitté les Blaugrana : Robert Lewandowski et Marcus Rashford.

Le retour à la règle du 1:1 aide aussi le Barça. Celle-ci stipule que chaque euro qui entre dans les caisses du club peut être réinvesti. Auparavant, seule une partie des recettes pouvait être réutilisée pour les transferts, car le reste devait servir à régler des coûts salariaux excessifs et d’autres dettes.

En outre, le Camp Nou va bientôt renflouer bien davantage les caisses. La rénovation doit être définitivement achevée fin 2026 ou début 2027. Par conséquent, on peut s’attendre à des recettes de billetterie nettement plus élevées. La vente de sièges VIP, dont le nombre a désormais fortement augmenté, rapportera plusieurs millions supplémentaires.

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Par ailleurs, le modèle économique controversé fondé sur l’endettement reste toujours en place. En juillet, le club a annoncé avoir de nouveau emprunté 105 millions d’euros auprès d’investisseurs.

Les emprunts éventuels sont depuis longtemps loin d’être une rareté pour le Barça. Cela dit, ce crédit est bien entendu assorti d’intérêts. L’argent devra être remboursé d’ici octobre 2036. D’ici là, 5,14 % d’intérêts seront versés chaque année aux investisseurs, principalement venus des États-Unis. Soit plus de cinq millions d’euros par an.