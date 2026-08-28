Un nouvel entraîneur argentin pour diriger Messi à l'Inter Miami

L'Inter Miami a annoncé la nomination de l'Argentin Cristian Alberto « Kily González » comme nouvel entraîneur du club américain, en remplacement de son compatriote Guillermo Hoyos, qui quittera son poste après une détérioration des résultats.

L'Inter Miami n'est pas parvenu à s'imposer lors de ses 5 derniers matchs, et a également été éliminé de la Leagues Cup.

Kily González, sans club depuis son départ de Platense en octobre 2025, rejoindra l'Inter Miami dès qu'il aura obtenu les autorisations de travail nécessaires.

Le journal Sport a publié le communiqué de l'Inter Miami, confirmant son accord avec Kily González, Hoyos restant à son poste à titre provisoire jusqu'à l'arrivée complète du nouvel entraîneur et de son staff technique.

Lors des deux derniers matchs, Lionel Messi a renoué avec les buts sous les couleurs de l'Inter Miami, après avoir inscrit un but dans le match nul 2-2 à l'extérieur face au Philadelphia Union, puis marqué de nouveau lors de la défaite 1-2 face à Toronto, sur la pelouse de l'Inter Miami.

Hoyos avait pris en main l'Inter Miami en avril dernier, après la démission de Javier Mascherano pour des raisons personnelles.

Hoyos occupait le poste de directeur sportif du club avant le départ de Mascherano, et il avait débuté sa mission d'entraîneur par une belle série de victoires. Mais les résultats ont chuté au cours du dernier mois, l'équipe ayant été éliminée de la Leagues Cup et n'ayant pu décrocher la moindre victoire en MLS.

L'Inter Miami occupe la deuxième place de la Conférence Est avec 39 points, à 10 longueurs de Nashville, qui lui a infligé une lourde défaite sur le score de 4-1 il y a deux semaines.

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