Le dossier du prêt de Marc-André ter Stegen (34 ans), gardien du Barça, à l'Ajax Amsterdam a retrouvé le bon cap, après avoir été enveloppé de flou ces derniers jours.

Après que le portier allemand a échoué à régulariser ses obligations fiscales, ce qui a empêché la conclusion de l'opération, le Barça a présenté une autre offre dans les dernières heures pour résoudre le problème des impôts. Une offre que le joueur étudie actuellement de manière positive, et qui pourrait contribuer à faciliter la conclusion de l'accord qui paraissait scellé il y a seulement dix jours.

Le journal « Mundo Deportivo » a indiqué que le gardien n'avait pas été clair au départ concernant les questions fiscales liées à la répartition de son salaire pour cette saison, ce qu'il a désormais accepté.

Quoi qu'il en soit, l'Ajax ne couvrira même pas deux millions d'euros de son salaire, qui augmentera en vertu de son contrat avec le Barça, lequel prend fin en 2028.

Le Barça prend en charge la plus grande partie, mais le montant n'est pas fixe car il dépendra du nombre de matchs qu'il disputera.

L'Ajax a insisté sur cette condition après ce qui s'était produit avec Gérone, qui avait versé la totalité de sa part alors qu'il n'avait disputé que deux matchs en raison d'une blessure.

Cette opération à trois est devenue plus complexe que prévu initialement. La semaine dernière, la position du Barça est passée de l'affirmation qu'il fallait trouver une solution immédiate à l'insistance sur son incapacité à résoudre une situation qui dépend entièrement du joueur, responsable de la régularisation de ces questions financières personnelles.

Néanmoins, compte tenu de la difficulté à parvenir à un accord global et afin d'éviter des retards qui ne profiteraient à aucune des parties, le club a cherché à faciliter son départ en intervenant et en modifiant certaines clauses.

L'Ajax a suivi cette affaire avec perplexité, estimant que tout avait été discuté et convenu, et qu'il ne restait plus qu'à consigner les accords financiers antérieurs dans les documents officiels. Il n'a aucune explication pour ce retard et reconnaît ne pas avoir de date limite pour refuser l'opération, mais rien n'est définitif non plus, comme on peut s'y attendre.

De plus, le club néerlandais étudie tous les scénarios possibles : le prêt peut se réaliser, ou il peut échouer.

Le joueur ne fournit aucune explication et préfère garder le silence. Pour l'heure, à l'exception d'un seul jour, ter Stegen continue d'assister aux entraînements avec Hansi Flick à la Ciutat Esportiva en attendant la résolution du dossier et son transfert aux Pays-Bas.