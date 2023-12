"Un mercenaire", un dossier noir ressort sur Luis Enrique

Le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, a sorti un gros dossier sur l’actuel du coach du PSG.

Dans des propos fournis au Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis, le président de Naples, a taclé Luis Enrique à la gorge. Pour le cacique transalpin, Enrique est un mercenaire. Le président des Partenopei revient sr l'épisode où le coach ibérique a failli rejoindre la formation italienne.

« L’été dernier, je suis allé voir Luis Enrique. Il a demandé à ce que son staff vienne à Naples. Il m’a tenu en haleine pendant trois jours et en me demandant beaucoup d’argent. Nous avions même trouvé quasiment un accord mais il a dit non parce qu’il voulait gagner encore plus ».

Le boss du Napoli déplore aussi sa décision d’avoir fait appel au coach français Rudi Garcia pour diriger son équipe. Ce dernier n’est resté que trois mois à la tête de Naples en début de saison. Mais, si ça ne tenait qu’à De Laurentiis, il n’aurait pas passé plus d’un jour chez les champions d’Italie. La raison étant que Garcia a manqué de respect à l’institution de Naples.

« J’ai compris que c’était une erreur de casting dès sa présentation. J’aurais dû faire un coup de théâtre et dire : le voilà présenté, mais maintenant il s’en va. Car une personne qui arrive et dit : « moi, je ne connais pas le Napoli, je n’ai pas vu un match. J’aurais dû comprendre. »