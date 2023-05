L'ancien international français, désormais consultant, a défendu La Pulga suite à sa suspension.

Suspendu pour les deux prochaines semaines après avoir séché l'entraînement et s'être envolé pour l'Arabie Saoudite sans avoir prévenu sa direction, au lendemain d'une défaite houleuse face au FC Lorient, Messi est proche de la sortie.

Micoud défend Messi

En fin de contrat cet été, Lionel Messi ne va pas être prolongé par le Paris Saint-Germain. Après l'annonce de sa suspension, L'Equipe et RMC, qui avaient anticipé la suspension de l'Argentin, ont été plus loin en annonçant le départ de Lionel Messi en fin de saison.

Sondé en attendant le dénouement de cette affaire sur cette sanction XXL, Johan Micoud a défendu la Pulga, estimant que l'institution parisienne a mal géré.

"Dès qu’il signe à Paris, ils savent qu’il a un contrat avec l’Arabie saoudite. Et ca fait deux fois qu’il rate le voyage. Ils auraient pu s’arranger. Tu ne vas pas me dire qu’après Lorient, ils auraient pas pu lui dire : « Allez, vas-y ». Il fallait une sanction, mais de la a parti dans ce délire Comment on peut mettre une sanction comme celle-là ? Là, on parle de Messi quand même."

"Ça fait 15 ans que c’est le football. Et il n’a jamais fait de vagues dans sa carrière. Le moindre truc, on fait une sanction que je n’ai jamais vue de ma vie. Vous vous rendez compte, il n’a même pas le droit d’aller au Camp des loges. On marche sur la tête là."

Je trouve qu’il y a un manque de classe terrible. Tu ne verras jamais ça ailleurs, au Bayern ou au Real. Ce n’est pas loin d’être minable", a encore tonné le désormais consultant sur La Chaine L'Equipe.