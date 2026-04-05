Un journal madrilène : voici le grand perdant face à Majorque

Les journaux espagnols ont largement mis en avant les faiblesses du Real Madrid, après sa défaite (2-1) samedi dernier face à Majorque, lors de la 30e journée de la Liga.

C'est le milieu de terrain français, Eduardo Camavinga, qui a essuyé le plus de critiques.

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Le journal espagnol « AS » a estimé que Camavinga était le grand perdant de cette rencontre, notamment après les critiques dont il a fait l'objet en raison de sa faute sur le premier but de Majorque, ce qui l'a fait apparaître comme le maillon faible du milieu de terrain, d'autant plus avec le retour de Jude Bellingham après sa blessure.

Dans son évaluation des joueurs du Real Madrid après le match, le journal madrilène a qualifié la performance de Camavinga de catastrophique, soulignant qu'il avait manqué de précision dans le contrôle du ballon en attaque et qu'il n'avait pas réussi à revenir rapidement en défense.

Des articles de presse ont récemment souligné le recul de Camavinga au sein de l'équipe de France également, où il n'a pas encore réussi à s'imposer pleinement sous le maillot de son pays et occupe désormais la cinquième place dans la hiérarchie des milieux de terrain de l'entraîneur Didier Deschamps.