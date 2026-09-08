Un international marocain annonce officiellement sa retraite

Une star internationale marocaine chevronnée a annoncé, ce mardi, sa retraite du football, après un long parcours sur les pelouses.

Le Marocain Adel Taarabt a publié un communiqué officiel sur son compte Instagram, dans lequel il a officiellement annoncé sa retraite.

Adel a déclaré : « Je savais que ce jour arriverait ; il est temps de tourner cette page. Le football a été une grande partie de ma vie pendant de nombreuses années ; il m'a offert des souvenirs merveilleux, m'a permis de rencontrer des personnes extraordinaires et de vivre des moments que je n'oublierai jamais. »

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Il a poursuivi : « Je tiens à remercier chaque club pour lequel j'ai joué, ainsi que chaque entraîneur, coéquipier et membre du staff technique et administratif, et bien sûr chaque supporter qui m'a comblé de son amour tout au long de ce parcours. »

Il a continué : « À chaque club que j'ai eu l'honneur de représenter, de Lens à Sharjah : merci d'avoir fait partie de mon histoire. Représenter le Maroc occupera toujours une place particulière dans mon cœur. »

La star âgée de 37 ans a souligné : « J'ai vécu de beaux moments et d'autres difficiles, j'ai commis des erreurs et passé des nuits merveilleuses... J'ai tout vécu. Mais c'était mon parcours, et je n'y changerais rien. Dieu merci pour tout. »

Le joueur international marocain (30 sélections, 4 buts) s'est formé au sein du club de Lens, et son nom s'est imposé en Europe grâce à ses qualités exceptionnelles dans le dribble et à sa créativité dans le maniement du ballon.

Après une période remarquable avec les Queens Park Rangers, il est passé au plus haut niveau, jouant successivement avec Tottenham Hotspur, le Milan AC, Gênes, Benfica, sa dernière étape ayant été le club émirati de Sharjah.







