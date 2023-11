Lionel Messi a aidé l'Inter Miami à remporter son premier trophée en 2023, mais il a eu un "impact négatif"

L'icône argentine a captivé l'imagination du public américain lors de son transfert aux États-Unis. Il a remporté la Coupe de la Ligue quelques semaines après son arrivée en Floride, mais il a manqué la finale de l'U.S. Open Cup pour cause de blessure et n'a pas réussi à se qualifier pour les play-offs de la Conférence Est de la MLS.

La présence de Messi à Miami a également eu pour conséquence que le club n'est plus aussi proche d'une base de supporters toujours plus nombreuse qu'auparavant. Mike Longin, du groupe de supporters Green Lot Gang, a déclaré à Yahoo Sport : "Ce qui faisait la particularité de l'Inter Miami à ses débuts, c'est qu'il n'y avait pas d'autre choix que d'aller à Miami" : "Ce qui a fait la particularité de l'Inter Miami au début, c'est que nous avions un grand groupe de supporters et que les propriétaires étaient très proches des fans. Mon fils a lancé un ballon de football américain avec Jorge Mas. J'ai bu une bière avec David Beckham. Le club a beaucoup fait pour sensibiliser les gens. C'est différent aujourd'hui. L'ambiance est passée d'une atmosphère familiale à une atmosphère professionnelle, comme on pouvait s'y attendre. Nous étions un jeune club et nous avons grandi du jour au lendemain.

Il a ajouté : "[L'arrivée de Messi] a eu un impact quelque peu négatif sur l'expérience du match, parce que beaucoup de gens ne sont là que pour voir Messi ; ils ne s'intéressent pas au reste de l'équipe. Quand il ne joue pas et qu'il est dans sa tribune, les gens sautent par-dessus les chaises pour essayer de le voir. Nous savions que les choses allaient changer. Mais nous n'étions pas préparés à l'ampleur de ce changement et à la sensation qu'il procurerait. Messi n'a pas joué son dernier match à domicile, et c'était plutôt agréable de se sentir comme dans l'ancien stade, comme dans l'ancien "tailgate". C'était un peu normal, et puis Messi est entré dans sa loge, et on s'est dit : 'OK, Messi est là, c'est la nouvelle normalité'. C'est la nouvelle normalité".