Mardi prochain, Barcelone sera en mission chez l’Atlético de Madrid pour le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions, au stade « Riyad Air Metropolitano ».

Les Blaugranas doivent remonter le déficit de 0-2 subi au match aller au « Spotify Camp Nou » s’ils veulent atteindre le dernier carré.

Selon le journal Sport, Hans Flick, n’avait pas encore tourné son attention vers le match retour face aux Colchoneros et avait aligné une équipe quasi-titulaire, confiante, qui a dominé l’Espanyol 4-1 au Camp Nou. Cette victoire a porté l’écart avec le Real Madrid en Liga à neuf points, rapprochant un peu plus le club du titre national.

L’Allemand a toutefois laissé entrevoir l’équipe type qu’il compte aligner pour renverser les Colchoneros.

Avec Juan García dans les cages, ainsi que Jules Koundé et João Cancelo sur le banc face à l’Espanyol, le technicien allemand devrait aligner ces deux joueurs comme arrières latéraux au stade Wanda Metropolitano.

Le Français n’a pas joué une minute, tandis que le Portugais est entré en jeu en seconde période ; les deux hommes seront à 100 % pour la prochaine rencontre.

En défense centrale, Gérard Martín devrait être opérationnel, comme l’a confirmé Flick hier en conférence de presse. Bao Kubarsi étant suspendu après son expulsion à l’aller, Éric García et Ronald Araújo postulent pour accompagner l’Espagnol.

Frenkie de Jong, rentré à la 80e minute après un mois et demi d’absence, n’est pas encore certain de figurer dans le groupe mardi, d’autant que Barcelone dispose de peu d’options au milieu en l’absence de Marc Bernat.

L’entraîneur devra choisir entre le titulariser ou l’utiliser en cours de match ; dans le cas contraire, Éric García, Gavi ou Casado accompagneront Pedri au milieu.

En attaque, Marcus Rashford, lui aussi préservé contre l’Espanyol, apparaît comme le mieux placé pour occuper le couloir gauche, tandis que Lamine Yamal sera l’atout principal du Barça sur l’aile droite.

Reste à savoir qui occupera le poste d’avant-centre, dernière inconnue du onze de Flick au stade Wanda Metropolitano.

Ferran Torres a mis fin à sa disette en inscrivant un doublé lors du derby, tandis que Robert Lewandowski, laissé au repos, sera frais pour la rencontre européenne. Dani Olmo a quant à lui livré une bonne performance en tant que faux numéro 9 lors du match de championnat contre l'Atlético de Madrid. Difficile, dès lors, de tirer des enseignements de la rencontre face à l’Espanyol.

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