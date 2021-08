Passé par le PSG et désormais consultant Ligue 1 pour Prime Video, Mathieu Bodmer a analysé l'arrivée de Lionel Messi à Paris.

Lionel Messi est arrivé à Paris ce mardi après-midi et va sauf retournement de situation s'engager avec le Paris Saint-Germain pour les deux prochaines saisons avec une troisième année en option. Le recrutement de l'ancien numéro 10 du FC Barcelone est un énorme coup réalisé sur le mercato par le vice-champion de France en titre qui entre encore un peu plus dans une nouvelle dimension. Au micro de RMC Sport, Mathieu Bodmer a indiqué que la signature de Lionel Messi ne pouvait que être bénéfique dans le vestiaire parisien.

"C'est un grand coup pour le PSG et le championnat. Pour nous qui avons cette chance de commenter, ça va être du pur plaisir. Je ne suis pas impressionné, surtout excité et content. Avec l'objectif de la Ligue des champions, vous avez plus de chances de l'atteindre avec Messi dans son équipe que s'il est contre vous. Ça rappelle à mon époque avec Ibrahimovic. On était excité, on se disait que ce n'était pas possible. Quand on l'a vu débarquer à l’entraînement changer exigences, élève le niveau de chacun à l'entrainement et dans les matchs. On ne peut pas donner le ballon à Ibrahimovic ou Messi comme à n'importe quel autre joueur", a analysé Mathieu Bodmer.

Ça marque l'ambition du club, ils veulent gagner la Ligue des champions. Il y a Messi qui arrive, mais ils ont fait une équipe extraordinaire avec les signatures de Ramos, Wijnaldum, Donnarumma et Hakimi. Cette équipe est hors-norme pour le championnat et elle va jouer la Ligue des champions à 100%. Quand un joueur comme ça arrive, vous êtes obligé d'élever votre niveau de jeu et ça vous fait progresser", a ajouté l'ancien milieu de terrain du PSG.

"C'était déjà compliqué de trouver un équilibre défensif-offensif avec Neymar et Mbappé..."

L'article continue ci-dessous

En revanche, avec le trio Messi-Mbappé-Neymar, Mauricio Pochettino va devoir repenser son équilibre tactique et ce sera le plus gros chantier pour Mathieu Bodmer : "Ça va être un gros casse-tête pour Pochettino de trouver l'équilibre défensif-offensif, ce qui était déjà compliqué avec Mbappé et Neymar. Ils vont être quasiment injouables avec le ballon mais dans les transitions défensives, les défenseurs vont avoir intérêt à être bons."

Le consultant Prime Video a encensé Lionel Messi qui est inarrêtable selon lui : "Comment arrêter Lionel Messi ? Cela fait dix-sept ans qu'on se pose cette question, depuis qu'il joue. On ne peut pas vraiment l'arrêter. Le plus important, c'est de toujours le laisser dos au jeu, on sait qu'il est dangereux quand il est face au jeu avec son explosivité, il peut éliminer n'importe qui en un contre un, même en un contre deux, il a la qualité de passe pour casser des lignes. Quand il est dos au jeu, il est moins dangereux comme tout le monde".

"Ce sera l'objectif des adversaires, mais si vous mettez deux joueurs sur Messi et qu'il y a Neymar, Mbappé ou même Di Maria à côté, il y aura un déséquilibre. Cela va bénéficier aux joueurs autour de lui parce que peu importe l'équipe il y aura toujours deux joueurs sur Messi donc Neymar sera un peu plus seul, Mbappé aussi. Et ce sera peut-être plus facile pour eux que les saisons précédentes de se créer des espaces", a conclu Mathieu Bodmer.