Le Barça a signé une large victoire face à Valence, sur le score de 5-0, au stade de Mestalla, pour s'emparer seul de la tête de la Liga.

Le Barça a entamé la rencontre avec force au stade de Mestalla, dans un contexte de net recul de Valence, et l'équipe de Hansi Flick a parfaitement su tirer profit de cette situation, imposant son style de jeu dès le début.

Le premier but est intervenu après cinq minutes seulement, lorsque Lamine Yamal a frappé le ballon avec brio de l'extérieur du pied, à la suite d'une magnifique passe de Fermín López.

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Deux minutes plus tard, Yamal a de nouveau envoyé le ballon au fond des filets, mais le but a été refusé par la salle de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) après la détection d'une position de hors-jeu lors de la vérification.

Cependant, il leur a fallu plusieurs minutes pour annuler le but, ce qui est surprenant compte tenu du fait que l'une des nouveautés de cette saison en Liga est la règle du hors-jeu semi-automatique.

L'entraîneur allemand a exprimé son mécontentement auprès du quatrième arbitre, alors que le brillant début de match du Barça a soudainement été interrompu pendant qu'ils attendaient de savoir s'il y avait hors-jeu ou non.

Le hors-jeu a été sifflé contre Lamine, pour quelques millimètres seulement, bien que l'ancien arbitre Iturralde González n'y ait pas cru lors de la diffusion en direct de l'émission « Carrusel Deportivo » sur la radio « Cadena SER ».

Il a déclaré : « C'est très serré, et l'image dont nous disposons n'est pas la meilleure. Ce que je ne comprends pas, c'est que nous avons un système automatisé de technologie de la puce électronique du ballon, et le temps que cela prend n'est pas normal. »

Mais il a évoqué la raison du retard de l'arbitre à annuler le but : « Le retard doit être dû à une défaillance du système, et ils redessinent les lignes manuellement ; sinon, cela n'a aucun sens. »

Il a conclu en ces termes : « Mais ce hors-jeu est facile pour la machine, car les joueurs sont séparés. »

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