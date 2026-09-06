Le Barça a signé une large victoire face à Valence, sur le score de 5-0, au stade de Mestalla, pour prendre seul la tête de la Liga.

Le Barça a entamé la rencontre avec force à Mestalla, dans un contexte de net recul de Valence, et l'équipe de Hansi Flick a parfaitement exploité cette situation, imposant son style de jeu dès le début.

Le premier but est venu au bout de 5 minutes seulement, lorsque Lamine Yamal a habilement frappé le ballon de l'extérieur du pied après une passe magnifique de Fermin Lopez.

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Deux minutes plus tard, Yamal a de nouveau envoyé le ballon au fond des filets, mais le but a été annulé par la salle de la vidéo à l'assistance de l'arbitrage (VAR) après la détection d'une position de hors-jeu lors de la révision.

Toutefois, il leur a fallu plusieurs minutes pour annuler le but, ce qui est surprenant compte tenu de l'une des nouveautés de cette saison en Liga, à savoir la règle du hors-jeu semi-automatique.

L'entraîneur allemand a exprimé son mécontentement au quatrième arbitre, alors que le formidable début de match du Barça s'est brusquement arrêté pendant qu'ils attendaient de savoir s'il y avait hors-jeu ou non.

Le hors-jeu a été sifflé contre Lamine, pour quelques millimètres seulement, bien que l'ancien arbitre Iturralde Gonzalez n'y ait pas cru en direct dans l'émission « Carrusel Deportivo » sur la radio « Cadena SER ».

Il a déclaré : « C'est très serré, et l'image dont nous disposons n'est pas la meilleure. Ce que je ne comprends pas, c'est que nous avons un système automatique de technologie de la puce électronique dans le ballon, et le temps que cela prend n'est pas normal. »

Mais il a indiqué la raison du retard de l'arbitre à annuler le but : « Le retard doit être dû à une panne du système, et au fait qu'ils redessinent les lignes manuellement ; sinon, cela n'a aucun sens. »

Il a conclu ses propos en disant : « Mais ce hors-jeu est facile pour la machine, car les joueurs sont bien distincts. »

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