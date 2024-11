Un ex-Bleu lâche une bombe : "Mbappé a été marabouté"

Un ancien international français fait une énorme révélation sur la mauvaise passe de Kylian Mbappé au Real Madrid.

Ex-star du Paris Saint-Germain où il reste le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale française, Kylian Mbappé est l’ombre de lui-même depuis qu’il a rejoint le Real Madrid l’été dernier. Alors qu’il n’a jamais convaincu lors des grands matchs de la Maison Blanche jusque-là, le capitaine de l’équipe de France aurait été attaqué spirituellement, selon les révélations d’une ancienne star des Bleus.

Mbappé est marabouté selon Emmanuel Petit

Kylian Mbappé traverse une situation très compliquée depuis qu’il a quitté le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid. D’abord décevant à l’Euro 2024 en raison de la fracture de son nez, le champion du monde 2018 ne fait qu’enchaîner les mauvaises performances au Real Madrid depuis son arrivée. Mais selon Emmanuel Petit, ancien international milieu défensif français (63 capes, 06 buts), cette mauvaise passe de Kylian Mbappé a bien une explication. La copie indigeste du Bondynois lors du match face à Liverpool au cours duquel il a manqué un penalty est la preuve d’un envoutement du capitaine des Bleus, selon le champion du monde 1998, qui se dit être très sérieux dans sa déclaration.

« Moi, je pense qu’il a vraiment été marabouté. Moi, j’y crois à ces choses-là, vous, vous n’y croyez pas. Je le dis parce que je l’assume. J’y crois, il y a pas mal de choses dans lesquelles je crois. Les Occidentaux n’y croient pas, ce n’est pas dans leur culture, on est très cartésien. Moi j’y crois », a lancé Petit dans l’After Foot sur RMC face à un Daniel Riolo stupéfait, avant de s’expliquer un peu plus. « La réponse, tu l’as quand tu poses la question. Pogba ? Je ne sais pas tout le monde me dit ça », a ajouté l’ancien joueur de Monaco, Barça ou encore Chelsea.

