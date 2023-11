Un dirigeant de Dortmund clashe Paris et Newcastle

Le Borussia Dortmund a envoyé un tacle bien appuyé à l’endroit du PSG et de Newcastle avant le choc entre les deux équipes.

A quelques minutes de leur rencontre, le Paris Saint-Germain et Newcastle devront faire face à un adversaire commun. Dans le même groupe que les Français et les Anglais, le Borussia Dortmund a envoyé une pique aux deux équipes ce mardi. Un tacle qui porte la signature du directeur sportif du BVB, Hans-Joachim Watzke.

Qatar - Arabie Saoudite, les nouvelles puissances du football

Les pays du Golfe font la loi dans le milieu du football depuis plusieurs années. A défaut d’avoir des joueurs qui émergent dans des clubs en Europe, ils ont décidé de s’approprier les équipes européennes. C’est ainsi que le Qatar à travers le groupe QSI (Qatar Sports Investments), a racheté le PSG, et l’Arabie Saoudite, Newcastle. La dernière démonstration des puissances du Golfe dans le football, c’est l’organisation de la Coupe du Monde 2022 par le Qatar. L’édition 2034 du tournoi mondial devrait sauf surprise, avoir lieu en Arabie Saoudite. Ces deux pays principalement de grosses écuries en Europe et investissent autant qu’ils veulent. Ce qui n’est pas du goût de Hans-Joachim Watzke, directeur sportif du Borussia Dortmund.

Hans-Joachim Watzke dénonce le PSG et Newcastle

A son arrivée au PSG, le groupe QSI, qui représente le Qatar, a fait d’énormes investissements notamment au niveau du recrutement. De Zlatan Ibrahimovic à Kylian Mbappé en passant par Neymar et Lionel Messi, le PSG a accueilli de nombreuses vedettes ces dernières années. Du côté de Newcastle, les Saoudiens ont misé sur des joueurs à fort potentiel pour former un groupe redoutable. Ce qui a d’ailleurs porté ses fruits puisque le club est en Ligue des Champions cette saison. Des investissements qui n’aident pas la concurrence et qui irritent Hans-Joachim Watzke. « Nous ne jouons plus contre des clubs de football, mais contre des États. Nous jouons contre le Qatar, qui est le principal propriétaire du Paris Saint-Germain, et contre l’Arabie saoudite, qui est le principal actionnaire de Newcastle", a-t-il ainsi lâché, ce qui ne manquera pas de faire réagir », déclare le directeur sportif de Dortmund dans les colonnes du Parisien.