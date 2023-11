Le onze du PSG contre Newcastle : Luis Enrique a fait son choix en attaque

Luis Enrique s’est enfin décidé sur le joueur qui va occuper la pointe de l’attaque du PSG contre Newcastle.

Le Paris Saint-Germain affronte Newcastle mardi à l’occasion de la 5e journée de Ligue des Champions. Le club francilien joue peut-être sa qualification face aux Magpies ce soir au Parc des Princes. Défait à l’aller (4-1), Luis Enrique a décidé de changer de tactique contre les hommes d’Eddie Howe. Le technicien espagnol a d’ailleurs fait un choix fort pour le poste d’avant-centre.

Luis Enrique maintient sa défense

Le Paris Saint-Germain évoluera en 4-3-3 face aux Magpies ce soir. Le coup tactique de Luis Enrique (4-2-4), n’ayant pas souri aux Parisiens contre Newcastle à l’aller, l’Espagnol a décidé de revoir son schéma. Dans les buts, Gianluigi Donnarumma, indéboulonnable tient sa place, malgré quelques bourdes évitables lors des récents matchs du PSG. Toujours privé du capitaine, Marquinhos, blessé, Luis Enrique va aligner une charnière composée de Milan Skriniar et de Lucas Hernandez. Ce dernier, habituel latéral gauche, devrait être suppléé à son tour par Nordi Mukiele, à ce poste. A droite, le Marocain Achraf Hakimi sera présent, sans surprise.

Du classique au milieu pour le PSG

Avec l’absence prolongée de Warren Zaire-Emery, forfait jusqu’en 2024, Luis Enrique a fait confiance à Fabian Ruiz lors des derniers matchs du PSG. L’international espagnol devrait continuer sur cette lancée en démarrant face à Newcastle ce soir. Il sera aux côtés de l’Uruguayen, Manuel Ugarte et du Portugais, Vitinha, pour animer l’entrejeu du Paris Saint-Germain.

Ramos ou Kolo Muani ? Enrique a fait son choix

C’est en attaque que Luis Enrique avait plus de doutes. Mais l’ancien entraineur du Barça s’est enfin décidé sur celui qui va occuper le poste d’avant-centre contre Newcastle. Titulaire et buteur lors du dernier match du PSG en Ligue 1, Gonçalo Ramos devrait démarrer contre les Anglais aux dépens de Randal Kolo Muani. Les côtés seront occupés sans surprises par Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé.

La compo attendue du PSF contre Newcastle

Donnarumma – Hakimi, Skriniar, Hernandez, Mukiele – Ruiz, Ugarte, Vitinha – Dembélé, Ramos, Mbappé.