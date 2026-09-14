Un rapport de presse a vanté, ce lundi, les performances du Barça cette saison, en particulier en matière de possession de balle.

Le journal « Marca » a affirmé que le Barça livre des prestations époustouflantes en ce début de saison sur tous les plans, les Blaugrana monopolisant largement le ballon et faisant preuve d'une patience remarquable en attaque, les joueurs se transmettant la balle avec fluidité à la recherche des espaces.

La preuve en est qu'ils ont réalisé plus de 700 passes lors de leurs trois derniers matchs, contre Valence, Feyenoord et Levante.

Contre Valence, le Barça a réalisé 728 passes, et lors de son match d'ouverture dans la grande compétition européenne contre le Feyenoord, il en a réalisé 746.

Sur la pelouse du Ciutat de València, les statistiques sont restées proches, le Barça ayant réalisé 711 passes.

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Par ailleurs, il convient de noter que, durant les cinq premières minutes, avant le but de Xavi Espart, Levante a à peine touché le ballon, tandis que le Barça enchaînait la possession de manière spectaculaire.

Le Barça a débuté la saison avec 463 passes lors du match face à Elche, 560 passes face à l'Athletic Bilbao et 585 passes face au Rayo Vallecano.

Mais lors des trois derniers matchs, l'équipe a affiché une plus grande capacité à faire circuler le ballon. Nous verrons si elle pourra conserver cette dynamique face au Racing Santander mercredi.

Sur la pelouse du Ciutat de València, le Barça a enregistré son plus haut taux de possession de la saison. Le taux de possession de l'équipe catalane a atteint 75 %, dépassant ainsi les 74 % réalisés sur la pelouse de Valence et les 72 % enregistrés lors du match de Ligue des champions contre le Feyenoord. Ainsi, les statistiques des trois derniers matchs montrent que le Barça poursuit sa progression en ce début de saison.