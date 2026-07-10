Un coup de maître : le FC Barcelone est à un pas de finaliser son deuxième transfert

L'Allemand Karim Ademi est sur le point de s'engager officiellement avec le FC Barcelone en provenance du Borussia Dortmund, alors que le Barça poursuit le renforcement de son attaque en vue du prochain exercice, au cours duquel il visera à conserver son titre de champion d'Espagne, et de reconquérir la Ligue des champions, qui lui échappe depuis 2015.

Lors de ce mercato, le club catalan a déjà recruté Anthony Gordon en provenance de Newcastle, après le départ de Robert Lewandowski l’été dernier. Il a par ailleurs choisi de ne pas prolonger le prêt de Marcus Rashford, arrivé de Manchester United.

Selon Fabrizio Romano, spécialiste des transferts, le dossier est bouclé. L’accord direct entre les deux clubs porte sur un montant fixe de 22 millions d’euros, auquel s’ajoutent 7 millions d’euros de bonus liés aux performances du joueur et aux titres remportés par le club.

Selon le journal, l’attaquant a été ferme dans sa décision dès le départ : il a décliné les autres offres pour ne considérer que le Barça. Il devrait s’engager pour cinq ans au Camp Nou.

Le club allemand est conscient de se trouver dans une position de négociation délicate, le contrat d’Ademi expirant en juin 2027 sans que le joueur n’ait l’intention de le renouveler ; il craint donc de le voir partir gratuitement à la fin de son engagement.