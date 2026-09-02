Un communiqué officiel a révélé, ce mercredi, le nouveau club de la star marocaine Azzedine Ounahi, qui avait reçu plus d'une offre lors du dernier mercato estival.

Après une saison réussie avec Gérone, le milieu de terrain marocain quitte le club espagnol et, après que l'Ajax a cherché à le recruter, il retournera finalement en Grèce et, surtout, dans un club qu'il connaît bien.

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Il s'agit d'un retour à la maison pour Ounahi, qui avait quitté le Panathinaïkos il y a seulement un an.

Le club grec a annoncé le retour d'Ounahi via une vidéo publiée sur ses comptes de réseaux sociaux, accompagnée d'un message qui disait : « La magie est de retour ».

Après sa période de forme éclatante avec Gérone, Ounahi retrouvera un environnement familier. Cela ravira à coup sûr les supporters du club grec, qui l'avaient élu meilleur joueur de la saison 2024-2025.

Des rapports ont confirmé hier qu'un accord verbal définitif avait été trouvé entre le club espagnol et le club grec sur un prêt d'Ounahi avec obligation d'achat pour 25 millions d'euros, ouvrant la voie à un contrat de quatre ans.

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Pour l'emporter face à la concurrence néerlandaise et s'assurer l'accord du « Lion de l'Atlas », les dirigeants du club de la capitale, Athènes, n'ont pas hésité à lui présenter une offre financière très alléchante, en lui proposant le salaire le plus élevé de toute l'équipe (2,7 millions d'euros par an).







