Écarté de la sélection marocaine à la veille de la Coupe du monde 2026, Naïf Akrad, défenseur de l’Olympique de Marseille, se retrouve de nouveau au cœur des spéculations.

Selon le site « Foot Mercato », son avenir pourrait agiter le marché des transferts phocéen dans les prochaines semaines.

Arrivé l’été dernier à l’issue d’un feuilleton négocié par Mehdi Benatia, le défenseur marocain constituait l’une des principales priorités du directeur sportif, convaincu que l’ancien Rennais possédait les qualités idéales pour renforcer la défense phocéenne.

Sur le terrain, le « Lion de l’Atlas » a rapidement confirmé ce choix : leader naturel de la défense, international chevronné et figure d’autorité dans le vestiaire, il s’est imposé comme un pilier du système marseillais.

Néanmoins, une série de pépins physiques a entravé sa progression : souvent contraint de jouer masqué par la douleur, il n’a pas toujours pu exprimer son plein potentiel et a enchaîné les performances en demi-teinte.

Cette fragilité physique a inévitablement altéré sa régularité et terni certaines de ses performances clés ; il n’a ainsi pris part qu’à 25 matchs toutes compétitions confondues.

Une clause libératoire de 15 millions d’euros

Après plusieurs semaines d’absence, il s’était fixé un objectif clair : revenir à temps pour disputer la Coupe du monde avec les Lions de l’Atlas.

Malgré le succès de son opération et une rééducation bien menée, le défenseur de 30 ans n’a pas retrouvé son meilleur niveau avant le coup d’envoi de la compétition.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2030, l’avenir du défenseur marocain à Marseille s’inscrit désormais en pointillés.

Selon Foot Mercato, son contrat avec l’OM inclut une clause libératoire de 15 millions d’euros.

Si un club s’aligne sur ce montant, l’OM doit le laisser partir. Pire : en cas de refus marseillais malgré l’offre, le club serait contraint de doubler son salaire. La direction sportive phocéenne est pleinement consciente de ce risque, d’autant que la clause n’a pas échappé aux clubs intéressés par l’international marocain, toujours très convoité et déjà courtisé par plusieurs offres concrètes en Europe comme dans le Golfe. Le mercato de l’OM s’annonce donc des plus agités.