Liverpool a recruté Ronald Araujo, en provenance de Barcelone cet été, après le départ de Konaté vers le Real Madrid, afin d'apporter du renfort sur le côté droit de la défense, où Frimpong n'a pas livré les performances espérées.

Après le match nul de Liverpool contre Nottingham Forest (2-2), Araujo a évoqué son adaptation à la Premier League.

Araujo a déclaré : « Depuis que j'ai enfilé le maillot de Liverpool, j'ai pris conscience de la réalité de la Premier League. C'est un tout autre rythme : une intensité extrême, des duels physiques, et aucune place pour la réflexion. »

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Et il a poursuivi, dans des propos rapportés par le site « Foot Mercato » : « Lors des tout premiers matchs, quand je suis entré en jeu comme remplaçant contre des équipes comme Newcastle et Nottingham Forest, j'ai vite compris qu'il fallait être totalement concentré dès l'instant où vos pieds foulent la pelouse. »

Le défenseur de 27 ans a ensuite ajouté : « Il ne fait aucun doute que la Liga n'est jamais à sous-estimer. C'est un championnat qui se distingue par des tactiques impressionnantes et un génie technique, et j'ai beaucoup appris en y remportant des titres. Mais la Premier League se situe à un tout autre niveau en termes de puissance physique et de vitesse. Je suis convaincu que si un défenseur parvient à s'imposer à ce niveau, à affirmer sa présence, à tenir face aux batailles hebdomadaires et à briller en Angleterre, alors il peut retourner en Liga et la dominer sans le moindre effort. »

Araujo a conclu : « Chaque minute que je passe ici est comme une bataille, et je suis prêt à me battre pour ma place à Anfield. »

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