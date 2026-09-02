La position du Barça face à l'annonce par sa légende Lionel Messi de sa retraite internationale avec la sélection argentine a suscité une vive polémique, après que le club catalan s'est contenté d'un bref commentaire sur la publication du joueur, avant de le supprimer par la suite, au moment où de grands clubs s'empressaient de saluer l'héritage de la légende argentine.

La décision de Messi de mettre un terme à sa carrière internationale, intervenue avant-hier lundi, a suscité un large intérêt dans le monde du sport, lui qui est considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Mais le Barça, le club où il a passé l'essentiel de sa carrière, n'a pas traité l'événement de la manière à laquelle beaucoup s'attendaient.

Le monde célèbre Messi, le Barça garde le silence

Dans les heures qui ont suivi l'annonce de Messi sur sa retraite internationale, le Paris Saint-Germain, qui n'a accueilli le joueur que pour deux saisons, a tenu à publier un message dans lequel il saluait l'influence de l'actuelle star de l'Inter Miami américain sur le football et la façon dont il a transformé ce sport.

D'autres clubs qui n'étaient pas directement liés à la carrière de Messi, parmi lesquels le Bayern Munich, Naples et Augsbourg, ont également rejoint la liste des clubs qui ont tenu à rendre hommage à sa carrière et à célébrer ce moment.

Le phénomène ne s'est pas limité au football, puisque certains comptes officiels de franchises de la ligue nord-américaine de basket-ball professionnel ont réagi à l'événement, témoignant de l'ampleur de l'occasion pour le monde du sport.

En revanche, aucune célébration similaire n'est apparue sur les comptes officiels du Barça, alors même que Messi a passé l'essentiel de sa carrière professionnelle au club et a contribué de manière remarquable à bâtir son statut parmi l'élite des clubs européens, en y remportant de nombreux titres et en offrant des moments inoubliables aux supporters du club à travers le monde.

Le Barça se contente d'un commentaire, puis le supprime !

Pourtant, le Barça n'était pas totalement absent de l'occasion au départ, puisque le compte du club a laissé un bref commentaire sur la publication de Messi dans laquelle il annonçait sa retraite internationale sur Instagram.

Le compte du Barça a écrit dans son commentaire : « Tu as donné tout ce que tu avais jusqu'à ton dernier souffle. Ton pays et la ville de Barcelone tout entière sont fiers de l'héritage que tu as laissé. »

Mais la surprise est venue après que le club a décidé de supprimer le commentaire par la suite, accentuant ainsi les critiques visant sa position vis-à-vis du joueur.

Ce geste reflète une position délibérée et un message sévère à l'égard de Messi, surtout à un moment où l'on attendait de son ancien club qu'il lui rende un hommage empreint d'émotion, à la hauteur de son statut.

Il convient de rappeler que Messi a porté le maillot du Barça de 2005 à 2021, y remportant de nombreux titres nationaux et européens, avant de partir à l'issue de son dernier contrat avec le club pour rejoindre le Paris Saint-Germain.

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