Un avion pour elle seule ? Georgina Rodriguez choque le monde

Georgina Rodriguez a eu droit à un avion de ligne entier pour elle seule, dans le cadre d'une collaboration avec une compagnie aérienne

Mardi, Rodriguez a partagé sur Instagram des vidéos et des photos d'elle en train de s'installer confortablement dans un avion de ligne complètement vide. La compagne de Ronaldo a étiqueté Fly Beyond dans les clichés, une compagnie aérienne de loisirs haut de gamme qui dessert Riyad et d'autres destinations au Moyen-Orient. On ne sait pas si elle a pris l'avion ou si elle a simplement posé pour des photos promotionnelles.

Un avion pour elle seule

Georgina Rodriguez a certainement augmenté ses kilomètres aériens ces dernières semaines. La semaine dernière, elle a accompagné Ronaldo aux Global Soccer Awards à Dubaï, où la star d'Al-Nassr a remporté trois prix. Elle est ensuite retournée à Riyad, en Arabie saoudite, pour assister aux Joy Awards dimanche. Elle a posé pour une photo "all-star" avec des noms célèbres tels que Tyson Fury, John Cena, Francis Ngannou et Anthony Hopkins.

Mercredi, après avoir posté les photos de l'avion, le mannequin de 29 ans a partagé un post sponsorisé promouvant le tourisme à AlUla, une ancienne ville oasis arabe en Arabie saoudite.