Un avion espagnol déclenche la colère des supporters argentins : quelle est l'histoire ?

Il semble que les supporters de l'Argentine n'aient toujours pas accepté la réalité de la défaite de leur sélection en finale de la Coupe du monde 2026, face à l'Espagne, sur le score d'un but à zéro.

Les supporters de l'Argentine ont exprimé leur colère après la rencontre, et de nombreuses théories du complot se sont répandues ; des campagnes réclamant que le match soit rejoué ont même vu le jour.

Le journal « AS » a indiqué ce jeudi que les supporters de l'Argentine avaient exprimé leur colère sur les réseaux sociaux à propos de l'arrivée d'un avion espagnol dans leur pays.

Il a précisé : « Un avion arborant le logo de la sélection espagnole et une photo de ses joueurs a été aperçu à Buenos Aires. Cela a suscité le mécontentement de certains Argentins, qui ont affirmé que la compagnie aérienne espagnole cherchait à se moquer d'eux après la victoire de la Roja en Coupe du monde. »

La sélection espagnole avait été sacrée championne du monde après sa victoire face à l'Argentine sur le score d'un but à zéro, inscrit par Ferran Torres pendant les prolongations.

Malgré l'amertume de la défaite, des dizaines de milliers de supporters argentins sont descendus dans les rues du pays après le coup de sifflet final, pour exprimer leur soutien et leur reconnaissance envers la sélection après sa qualification en finale et alors qu'elle était tout près de décrocher le titre pour la deuxième fois consécutive.