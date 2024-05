"Un animal", Haaland tient sa revanche

Erling Haaland a montré pourquoi il est considéré comme le meilleur attaquant du monde en inscrivant quatre buts contre les Wolves.

L'attaquant norvégien a inscrit un triplé en première mi-temps pour permettre à l'équipe de Pep Guardiola de prendre l'avantage, avant d'inscrire un quatrième but à la 54e minute, en trompant José Sa. Man City a remporté une victoire 5-1 grâce à la performance inspirée du joueur de 23 ans et l'ancien joueur de Liverpool, Jamie Redknapp, n'a pas tari d'éloges sur l'attaquant après le match. Il a également loué la mentalité de l'attaquant, alors que le Norvégien semblait mécontent lorsque Guardiola l'a remplacé par Julian Alvarez à la 82e minute du match.

L'article continue ci-dessous

Au micro de Sky Sports, Redknapp a déclaré : « Nous attendons tous beaucoup d'un attaquant, d'un joueur : « Nous attendons tous beaucoup d'un attaquant, d'un joueur. Parfois, nous parlons des petites finesses et des touches qu'il ne fait peut-être pas aussi bien. Mais ce qu'il est, c'est un animal devant le but. La mentalité qu'il a. Il a marqué quatre buts et on pouvait voir qu'il était furieux d'être sorti, il était furieux !

« Il voulait marquer plus de buts. Beaucoup de joueurs avec lesquels j'ai joué et qui étaient des buteurs auraient accepté quatre buts, une ovation, et se seraient calmés pour le match à Fulham la semaine prochaine. Ce type est construit différemment. C'est un phénomène. J'adore le voir évoluer dans notre championnat.

« Tous les buts qu'il marque, il en veut encore plus. Il savait qu'il aurait une autre chance. Le but de (Julian) Alvarez aurait été parfait pour lui et il le savait. Il veut détruire les équipes. Il est construit de manière totalement différente ».

Haaland réalise une saison en demi-teinte par rapport à sa dernière campagne, et ses performances lui ont valu de nombreuses critiques. Le Norvégien a même été critiqué pour son manque d'implication dans certains matches de l'équipe de Guardiola, ce que Redknapp trouve injuste.

« C'est très facile de dire ce qu'il ne peut pas faire, mais il faut apprécier ce qu'il peut faire ! Il a permis à City de faire la différence", a-t-il ajouté. « Il y a eu des moments où ils ont gagné le championnat sans attaquant et nous avons parlé de la dernière pièce du puzzle et c'est certainement ce qu'il a fait. Ils ont gagné le triplé l'année dernière. Quand les gens le critiquent, j'ai parfois du mal à comprendre ».