Un ancien de Ligue 1 chambre Kylian Mbappé : "Je ne parle pas comme..."

Un ancien joueur de Ligue 1 s'est permis de taquiner Kylian Mbappé dans un entretien. Découvrez ce clin d’œil inattendu !

Parti relancer sa carrière en Espagne, Pape Gueye semble pleinement épanoui du côté de Villarreal. L'ancien milieu de terrain de l’OM est revenu sur son départ du club phocéen dans les colonnes de L’Équipe, glissant au passage un petit tacle plein d'humour à Kylian Mbappé. Le Sénégalais a profité de cet entretien pour évoquer son adaptation et ses ambitions, avec un clin d’œil amusé au champion du monde.

Pape Gueye parle l’espagnol, mais pas comme Mbappé

Depuis son arrivée à Villarreal, Pape Gueye a rapidement trouvé ses marques. Entouré de plusieurs francophones comme Éric Bailly, Nicolas Pépé, Logan Costa ou encore Willy Kambwala, l'ancien Marseillais n'a pas mis longtemps à s'intégrer dans le vestiaire espagnol.

Son précédent passage en Liga, lors d'un prêt au FC Séville entre janvier et juin 2023, lui a permis de conserver quelques bases en espagnol. De quoi faciliter son quotidien. « Bon, je ne parle pas comme Mbappé, mais je me débrouille et je comprends toutes les consignes », plaisante-t-il avec le sourire, au sujet de savoir s’il maîtrise la langue espagnole.

De plus en plus influent avec le sous-marin jaune, Pape Gueye espère désormais aider son équipe à décrocher une place en Ligue des champions pour la saison prochaine. Une compétition qu’il connaît bien pour y avoir déjà participé il y a quatre ans avec l’Olympique de Marseille. L'occasion idéale pour renouer avec les ambitions qui avaient marqué ses débuts au plus haut niveau.