Un ancien de l'OM valide le choix de De Zerbi

Un ancien de l’OM s’est exprimé samedi sur l’arrivée imminente de Roberto De Zerbi sur le banc du club olympien.

Le bout du tunnel se rapproche enfin pour l’Olympique de Marseille. Le club olympien est sur le point de boucler l’arrivée de Roberto De Zerbi sur son banc. Avant son arrivée dans la cité phocéenne, le technicien italien fait déjà l’objet des commentaires de la part des supporters et même des anciens joueurs de l’OM.

André-Pierre Gignac s’enflamme pour Roberto De Zerbi

Pas de Paulo Fonseca ou encore moins de Matias Almeyda. Le prochain entraineur de l’OM sera, sauf un nouveau rebondissement, Roberto De Zerbi. Libre depuis son départ de Brighton en fin de saison, l’ancien coach de Sassuolo s’offrira ainsi un nouveau challenge. L’OM s’apprête d’ailleurs à payer sa clause libératoire de 6 millions d’euros à Brighton afin de finaliser le dossier. Le moins qu’on puisse dire, c’est que Roberto De Zerbi plait aux supporters phocéens et même à un certain

Getty

L'article continue ci-dessous

« De Zerbi dans la sortie du ballon c’est exceptionnel, c’est du Guardiola. Ça sort le ballon avec les deux centraux dans les six mètres, ça écarte sur les latéraux, ça trouve le 6 qui vient en appui c’est et ça touche les 8 et 10, et après ça joue sur les côtés. Ça va à 2000 à l’heure, après il faut le temps de le laisser s’installer, c’est toujours pareil nous à Marseille on n’a pas le temps, mais il faut laisser s’installer », a déclaré l’ancien attaquant de l’OM.

Gignac met en garde De Zerbi avant sa signature à l’OM

Cependant, André-Pierre Gignac a quelques réserves sur le style de jeu de Roberto De Zerbi. Le technicien italien est notamment connu pour prôner un jeu léché dans toutes ses équipes. Mais pour Gignac, De Zerbi ne pourra pas réussir à l’OM avec cette philosophie s’il l’équipe n’est pas régulière dans ses performances.

Getty

« Le seul hic que je mettrai, c’est que tu peux être dans un bon jour, dans un mauvais jour, mais si l’équipe n’est pas dans un bon jour techniquement, c’est un coup de 4-1, 4-2 (…) Il reste droit dans ses bottes, il ne va pas changer, il est têtu », a ajouté l’ancien international français.