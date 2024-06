OM, le dossier De Zerbi en passe d’être bouclé

L’OM se rapproche de plus en plus de la signature de Roberto De Zerbi.

L’Olympique de Marseille s’approche enfin du bout du tunnel. Sans entraineur depuis le départ à la retraite de Jean-Louis Gasset en fin de saison, le club olympien pourrait retrouver le sourire dans quelques jours. L’OM est, en effet, proche de boucler la signature de Roberto De Zerbi comme son nouvel entraineur.

Roberto de Zerbi, la piste inattendue de l’OM

C’est le chantier le plus important et compliqué du mercato estival de l’OM. Après le refus de Paulo Fonseca qui a depuis rejoint l’AC Milan, c’est Sergio Conceiçao qui était devenu la priorité du club marseillais. Alors que le dossier semblait en bonne voie, Roberto De Zerbi est devenu le favori au poste ces dernières heures, à la surprise générale. Une piste inattendue qui pourrait être enfin la bonne pour l’OM.

Les deux parties se seraient même déjà mis d’accord pour contrat de trois ans. Après l’accord avec le technicien italien, la direction devait maintenant trouver un autre avec Brighton. Même s’il a quitté le club anglais, Roberto De Zerbi est toujours sous contrat avec les Seagulls et son prochain club devra s’acquitter de sa clause libératoire avant sa signature.

L’OM a trouvé un accord avec Brighton pour De Zerbi

Ainsi, l’Olympique de Marseille a rapidement pris les devants pour finaliser ce dossier le plus tôt possible. Selon les informations de Foot Mercato, le club phocéen aurait déjà trouvé un accord verbal avec Brighton. Le média précise en plus que les deux avocats des deux parties sont sur le dossier et devrait finaliser tout par écrit.

L’OM devrait donc payer la clause libératoire de Roberto De Zerbi, qui s’élève à 6 millions d’euros, dans les prochaines journées ou même heures. Après donc plusieurs semaines d’attente, l’Olympique de Marseille est tout proche de signer son nouvel entraineur.