OM : Raymond Domenech dézingue déjà Roberto De Zerbi

Avant même qu’il ne soit installé au poste d’entraineur de l’OM, l’Italien Roberto De Zerbi a été vilipendé par Raymond Domenech.

Raymond Domenech est connu pour ne pas porter les coaches étranger dans son cœur, et en particulier les Italiens. Ceux qui avaient un doute à ce sujet ont pu le constater jeudi soir lors de l’intervention de l’ancien sélectionneur au sujet de Roberto De Zerbi.

Domenech pas fan de De Zerbi

L’ancien manager de Brighton est sur le point de prendre les commandes de l’Olympique de Marseille. Une solution qui n’emballe pas Domenech, lequel estime que le technicien transalpin est surestimé. L’OM veut que des entraineurs étrangers, bravo, parce que ça plait en Europe, mais De Zerbi n’a pas un palmarès supérieur à beaucoup de coaches ».

A ceux qui lui ont fait remarquer que cet entraineur a réussi de belles choses en Premier League, l’ex patron des Bleus a rétorqué : « Brighton ? ils ont fini combien du dernier championnat anglais ? Il est derrière tous les gros. C’est le Reims français, bravo. C’est sa place (ndlr, dans des équipes de milieu de tableau). Il était à Sassuolo avant et n’a fait qu’une année à Donetsk...Je n’ai rien contre le fait qu’il soit italien. Il s’est rendu compte que l’année prochaine il allait finir 15e à Brighton, et c’est pour ça qu’il est parti ».

(C)Getty Images

Un destin à la Gattuso ?

Pour conclure, Domenech a rappelé qu’il y avait un enthousiasme similaire à l’annonce de la venue de Gattuso à Marseille. « J’aime bien les jolis noms. C’est beau, les noms. Je veux bien, mais Gattuso quand il est arrivé, on disait la même chose. Sur l’entrain, l’animation et le rapport avec le public. Moi j’attends de voir. Déjà, il n’a pas encore résilié avec Brighton, donc c’est le prochain feuilleton. Peut-être que demain on dira que c’est Duchmol qui arrive à Marseille et pas De Zerbi ».

Par le passé, principalement lorsqu’il était le président du syndicat des entraineurs, Domenech avait déjà été très critiqué envers les entraineurs italiens. En plus de Gattuso, il s’en était notamment pris à Fabio Grosso, quand ce dernier a pris en charge les rênes de son club de cœur de l’OL.