Un ancien de l’OM juge le mercato de Longoria

L’Olympique de Marseille a ajouté plusieurs nouveaux joueurs à son effectif cet été. Dans le même temps, l’OM a laissé partir Sanchez et Payet.

Engagé pour les barrages de Ligue des champions de l’UEFA, l’OM a procédé à un mercato XXL en bouclant les arrivées de six joueurs cet été. Ancien défenseur central des Phocéens (1970-1972), Rolland Courbis s’est prononcé sur le mercato de l'OM.

« Un voire deux départs des joueurs qu’on aurait bien aimé garder »

Ce soir, l’OM accueille les Grecs du Panathinaïkos pour la manche retour du troisième tour préliminaire de Ligue des champions de l’UEFA. Si Marseille a perdu 1-0 au match aller, les Phocéens se doivent de remporter ce match à domicile par 2-0 pour espérer passer au tour suivant de la compétition.

Se prononçant sur le mercato de Pablo Longoria, président de l’OM, l’ancien défenseur marseillais, Rolland Courbis, estime qu’il devrait y avoir des départ et encore au moins une arrivée en renfort pour que l’unique club français vainqueur de Ligue des champions de l’UEFA puisse tenir tête à ses adversaires quelle que soit la compétition. Dans une déclaration à RMC Sport, lundi, veille du match retour des Olympiens contre le Panathinaïkos, Courbis évoque les chances de son ancien club en Ligue des champions et aussi le mercato estival de l’OM.

« Sur le plan sportif, c’est super de jouer la Champions League. Mais il y a aussi le côté financier et je ne sais pas la somme exacte que les clubs rentrent dans leur caisse mais c’est une somme qui serait la bienvenue pour les comptes de l’OM. Le mercato ne s’arrête pas demain. Ça s’arrête le 31 août. Il y aura même en cas de qualification demain (mardi 15 août, ndlr) encore un aller/retour vraisemblablement contre Braga. Difficile à jouer, mais pas impossible à battre. On verra ça. Et à la fin du mois, il y aura peut-être 1 ou 2 départs qu'on aurait voulu garder, et l'arrivée d'un joueur en renfort, et là ça dépendra de s'il y a cette rentrée d'argent ou pas pour la participation à la Champions League », a déclaré l’ancien entraîneur du Stade Rennais.

« Le match contre le Panathinaïkos est très important et après, on verra ce qui se passe dans le calendrier. Mais il y a une anomalie qu’on peut constater. C’est que pendant que l’OM jouait au Vélodrome contre Reims, le Panathinaïkos était devant la télé en train de se reposer et de regarder ce qui se passait au Vélodrome. C’est un handicap pour le club français », a ajouté Rolland Courbis.

Six recrues pour l’OM cet été

Après avoir laissé partir Dimitri Payet et Alexis Sanchez, Pablo Longoria a fait signer six nouveaux joueurs cet été à l’OM cet été.

Parmi eux, on peut citer le gardien Rubén Blanco, l’arrière gauche Renan Lodi, le milieu défensif Geoffrey Kondogbia, les attaquant sénégalais Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye et l’avant-centre gabonais, Pierre-Emerick Aubameyang.