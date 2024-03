Un ancien coéquipier demande à Pogba de parler

Rio Ferdinand a exhorté Paul Pogba à s'expliquer après que les autorités italiennes lui ont infligé une sanction de quatre ans.

Suite à un contrôle positif à la DHEA, une substance interdite connue pour augmenter le taux de testostérone, Pogba a été frappé d'une interdiction de quatre ans. Ferdinand, qui a lui-même traversé une controverse sur le dopage en 2003, a tendu la main à son ancien coéquipier, l'exhortant à s'exprimer et à défendre son innocence. Se référant à sa propre expérience, Ferdinand a souligné l'importance de la transparence et de la communication dans des moments aussi difficiles.

Dans son podcast "Rio Ferdinand Presents FIVE", il a déclaré : "Je suis bien placé pour m'asseoir ici et parler de tout cela parce que je suis passé par là", a déclaré Ferdinand. Je ne vais pas me précipiter et dire qu'il est coupable car j'ai été dans cette position et je connais Paul, j'ai besoin de l'entendre et de voir des faits."

Une sanction réduite à deux ans !

"Les avocats et le club m'ont dit de laisser les professionnels s'en occuper et de laisser les choses suivre leur cours en espérant qu'ils feront ce qu'il faut pour vous. Si j'étais Paul Pogba aujourd'hui, si j'étais innocent, si je parlais, si je disais aux gens ce qui s'est passé..."

"Je pense qu'il doit parler - qu'ils pensent que cela gâche le procès ou non - ils lui ont donné une interdiction de quatre ans, je ne pense pas qu'elle sera de deux ans s'il fait appel parce que ces personnes voudront s'assurer qu'elles ont leur dose de sang. Il faut qu'il prenne soin de lui".