Un ancien Ballon d’Or allume Louis Van Gaal

Ancien sélectionneur des Pays-Bas, Louis Van Gaal ne fait pas l’unanimité bien qu’il soit reconnu pour son savoir-faire.

Un tacticien dont le talent est reconnu de tous, Louis Van Gaal n’est pas apprécié par tous. L’ancien coach de l’Ajax Amsterdam, de Manchester United ou encore du Bayern Munich se fait critiquer par un de ses anciens joueurs. Son dernier Mondial avec ses relations tendues avec l'Argentine est une une preuve.

Le Ballon d’Or 1994 ne veut pas entendre parler de Van Gaal

Soulier d’Or européen en 1990 lors de sa dernière saison au CSKA Sofia (avec 38 buts inscrits), Hristo Stoitchkov aura connu Louis Van Gaal sur son chemin dans les années à suivre. En effet, l’ancien international ailier gauche bulgare (83 capes, 37 buts) se fait coacher par le Néerlandais au FC Barcelone en 1997. Une période qui ne s’était pas bien déroulée en matière de relation pour les deux hommes.

Dans une interview accordée à Relevo, le co-meilleur buteur de la Coupe du monde 1994 (6 buts) avec le Russe Oleg Salenko, revient sur ses relations tendues avec l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale des Pays-Bas. «Louis ? Louis qui ? Je n’ai même pas envie de prononcer son nom à voix haute. Quand il s’agit de lui, je ne pense à rien. C’est un grand professionnel. Personne ne le niera. Les méthodes d’entraînement, le jeu en triangle et l’entraînement étaient bons, mais en tant que personne, je ne l’aime pas », a commencé l’ancien sélectionneur de la Bulgarie.

Il poursuit en traitant Louis Van Gaal de menteur et d’un faux avec qui il ne veut plus jamais collaborer. « Personne ne l’aime. Je ne suis pas bon dans tout non plus, mais j’essaie d’améliorer ces aspects. Je ne veux pas être comme lui. Parlons de quelqu’un d’autre, pas de lui. Ce n’est personne dans ma vie. Il est faux. Un menteur avec qui je ne veux pas perdre une minute de plus. Il n’en vaut pas la peine », a ajouté Christo Stoitchkov, ancien coach de Celta Vigo.